Cosa dovremmo mangiare quando fa caldo e siamo senza forze

L’estate nonostante sia un periodo di vacanza, viaggi, mare e divertimento richiede determinate cautele a causa delle temperature troppo elevate. Il caldo, l’umidità e i raggi ultravioletti possono avere degli effetti nocivi per la salute di adulti, anziani e bambini. Questi fenomeni atmosferici possono essere pericolosi non solo per coloro che hanno una patologia ma anche per chi non ha nulla. Per evitare che la nostra estate diventi da incubo è fondamentale adottare le giuste precauzioni senza correre rischi inutili.

Esporre il proprio corpo a temperature elevate e a climi umidi potrebbe causare un colpo di calore che può interessare individui di ogni fascia d’età. Il colpo di calore è provocato da un incremento anomalo della temperatura corporea oltre i 40 gradi. In tale situazione è necessario agire tempestivamente per evitare complicazioni al cuore, al cervello, ai muscoli e ai reni. Nelle forme più gravi potrebbe addirittura causare il decesso della persona che ne viene colpita. Anche l’attività fisica intensa in un ambiente umido e caldo può causare il colpo di calore. Scopriamo cosa dovremmo mangiare quando fa caldo per non incorrere in pericoli per la salute.

Comportamenti da evitare soprattutto durante la stagione più calda dell’anno

Innanzitutto è fondamentale non praticare attività sportive durante le ore più calde della giornata e non esporsi al sole nelle ore da bollino rosso. Infatti molti sbagliano l’orario in cui abbronzarsi e fare il pieno di vitamina D con un’abbronzatura sana e duratura. Pertanto, nonostante sia importante mantenersi in forma o volersi abbronzare ad ogni costo sotto il sole cocente potrebbe essere estremamente pericoloso. Inoltre il consumo di alcolici, di bevande gassate e bibite analcoliche sono deleteri per la salute. Infatti oltre ad aumentare la disidratazione con gli alcolici, le bevande analcoliche aumentano gli zuccheri nel sangue. Pertanto si dovrebbero preferire infusi freschi con erbe e frutti di stagione.

Cosa dovremmo mangiare quando fa caldo e siamo senza forze

In estate diventa ancora più importante seguire un’alimentazione corretta cercando un equilibrio tra le tante occasioni di convivialità che si creano. Pertanto senza rinunciare alla vita sociale ma seguendo determinate accortezze non si ritornerà dalle vacanze ingrassati con valori di colesterolo, glicemia e trigliceridi sballati. In estate la colazione dovrebbe essere il pasto più ricco della giornata. Ovviamente non dovranno consumarsi cibi confezionati e ricchi di burro, ma yogurt al naturale con cereali e frutta secca e frutta di stagione. Continuano poi ad essere fondamentali per non farci arrivare affamati a pranzo o cena, gli spuntini tra un pasto e l’altro.

Se si sta al mare, si potrebbe pertanto optare per una macedonia di frutta fresca o una manciata di frutta secca. Mentre se si ha voglia di un gelato possono prediligersi quelli artigianali ai confezionati. Inoltre sarebbe opportuno preferire a pranzo e a cena legumi, pesce fresco come la spigola, l’orata e carne bianca. Il tutto accompagnato da grandi e ricche insalate con pomodori, noci, limone ed olio extra vergine d’oliva pane integrale. Infine è fondamentale mantenersi sempre idratati e bere anche quando non si avverte la sete. Nonché consumare frutta e verdure ricche di acqua e sali minerali come il potassio che si perdono durante la sudorazione, facendoci sentire stanchi e spossati. Pertanto ecco cosa dovremmo mangiare quando fa troppo caldo e ritrovare il benessere.

