In tanti stanno facendo mille conti per cercare di accontentare tutta la famiglia per le vacanze tanto desiderate. Mesi di attesa per scoprire che ci vogliono migliaia di euro per portare tutti al mare. Nessuna isola tropicale, nessun resort, forse, conti alla mano, i soldi non basteranno per un’intera settimana. Ma non bisogna per forza ripiegare su campeggi, tende scomode o alberghi a zero stelle. L’Italia è talmente grande che basta informarsi bene su borghi, paesi e città un po’ meno noti, ma comunque bellissime. In macchina, treno o aereo, non resterà che scegliere il luogo più vicino e partire.

Ecco 4 mete di mare strepitose per viaggiare con la famiglia e non spendere una fortuna.

Licata

In provincia di Agrigento, in Sicilia, poco lontano dal paese di Licata si trovano delle spiagge bellissime. Mare trasparente, sabbia, ma anche scogli, non manca nulla a questo posto incantevole e poco battuto. Dune alle spalle e ambientazione suggestiva e scenografica. Esistono diverse località dove fare un bagno nel mare pulito e magari gustare qualcosa di tipico. I costi sono abbordabili, soprattutto se si scelgono sistemazioni in appartamento in paese.

Pineto

In Abruzzo, in provincia di Teramo, area marina protetta e bandiera blu dal 2006. Ricca di pini e soprattutto di storia. Ma ciò che colpisce è il mare, tra il fresco all’ombra e spiagge fini e spaziose dove trascorrere con tutta la famiglia le vacanze.

Bellaria-Igea Marina

Si trova sul litorale Adriatico, in provincia di Rimini. Le spiagge sono a portata di bambino perché molto attrezzate e sorvegliate, per una vacanza serena ma anche divertente, visto i diversi locali che popolano la zona. Tariffe non troppo care e offerte per intere famiglie.

Rodi Garganico

Nella bellissima Puglia, a nord, dentro il parco nazionale del Gargano si trova Rodi. Antico villaggio di pescatori dove trovare lunghe spiagge con acqua bassa, limpida e trasparente, adatta ai bambini. Prezzi e offerte sono sempre disponibili in diversi portali online o in agenzia,

