Ogni anno per le vacanze al mare si comprano decine di materassini, salvagenti o canotti gonfiabili. Per un bagno che si rispetti non possono mancare, i più grandi adorano rilassarsi e godersi il sole sfiorando l’acqua, in tranquillità. I più piccoli amano giocare con i gonfiabili dalle forme più strane e particolari: unicorni, orche, palme, frutta. È un accessorio che tutti, almeno una volta, abbiamo acquistato per trascorrere qualche ora al mare o in piscina. Peccato che hanno vita breve, inesorabilmente dopo pochi giorni li distruggiamo o buchiamo. Li ritroviamo conservati dopo i mesi invernali, senza motivo, sperando di ripararli prima o poi. Invece rimangono costantemente nell’armadio o in ripostiglio a prendere solo polvere.

Ma pochi sanno che esistono 3 modi geniali per riutilizzare e dare nuova vita a materassini e canotti bucati.

Festoni

Gonfiabili di forme strane o classici materassini singoli o matrimoniali, si prestano benissimo per diventare festoni e decorazioni per le feste. Si possono creare delle simpatiche lettere per compleanni, anniversari, feste di benvenuto. Dopo avere segnato delle lettere o disegni sulla superfice con un pennarello, basterà ritagliarli con delle forbici grandi. Per evitare che si vedano i bordi tagliati, con della colla apposita, applicare sui bordi dei nastri colorati. Non resterà che appenderli con dello spago o filo da pesca, incollandoli sul retro.

Astucci

Usando un po’ di creatività, si potranno realizzare dei simpatici astucci portamatite e colori. Ritagliare un rettangolo con delle forbici, le dimensioni dipenderanno dalla grandezza che vogliamo ottenere. Incollare i due bordi laterali e lasciarne uno libero per poi inserire con la colla una cerniera o dei bottoni a clip.

Grembiuli da combattimento

Per fare colorare e imbrattare i più piccoli, i materassini come per magia diventeranno dei grembiuli, utili anche per i più grandi per fare giardinaggio. Disegniamo la sagoma, prendendo ispirazione dalle forme da sarta proposte sul web e ritagliamo. Non saranno molto alla moda ma serviranno a proteggere i nostri vestiti.

Ecco quali sono i 3 modi geniali per riutilizzare e dare nuova vita a materassini e canotti bucati.