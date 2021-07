Frutta fresca e creatività sono gli ingredienti principali per un drink salutare e dal gusto delizioso. Qualche cubetto di ghiaccio per completare 3 cocktail analcolici e ipocalorici per un aperitivo speciale a prova di dieta. E sono i drink del momento per chi non vuole rinunciare al momento dell’aperitivo con gli amici, ma nemmeno sgarrare con l’alimentazione.

Le 3 ricette presentate di seguito sono una perfetta alternativa ai cocktail tradizionali alcolici. L’alcol è infatti una delle principali cause di depositi di grasso e pancia gonfia. Tuttavia, chi sceglie di fare una dieta non è costretto a restare rinchiuso in casa a mangiare carote. Infatti, bastano gli ingredienti giusti e si ottengono cocktail analcolici da far invidia al migliore lounge bar.

La prima ricetta riprende uno tra i cocktail più amati, il mojito. Si chiama Virgin Mojito ed è stato pensato per chi non vuole bere alcol. Se ne può fare anche una versione light senza zucchero. Il procedimento è semplicissimo. Innanzitutto, procuriamo menta fresca, lime o limone verde, acqua frizzante e zucchero di canna (si può sostituire con miele grezzo). Tritiamo del ghiaccio chiudendolo dentro un panno e pestandolo con un mattarello. Inseriamo in un bicchiere lungo la menta, qualche fettina di lime e il miele. Aggiungiamo 1 parte di succo di limone, il ghiaccio tritato a riempire il bicchiere e finiamo con l’acqua frizzante.

Se si amano le verdure e si vuole un drink detox, ecco la ricetta da non perdere. Il Belvedere è composto di sole verdure ed è perfetto per colmare gli attacchi di fame o darci energie e fibre. Serviranno come base carote, 1 pomodoro, sedano, lattuga, basilico, prezzemolo per guarnire. Le proporzioni sono variabili in base ai gusti. Tritiamo tutti gli ingredienti e mescoliamoli nel bicchiere col ghiaccio tritato. Condiamo con sale e pepe a piacimento.

Per un cocktail frizzantino usiamo la frutta fresca e il ginger ale. Scoperto quest’ultimo ingrediente non si può tornare indietro. Uniamo nel frullatore fragole fresche, succo o una fetta di ananas, mezzo limone spremuto. Riempiamo il bicchiere di ghiaccio tritato e versiamo per metà il frullato. Terminiamo unendo il ginger ale.