Perché fare milioni di chilometri e oltrepassare i confini italiani se possiamo un mare cristallino anche in Italia? La voglia di fare un bagno in acque caraibiche è il sogno di molti, ma non tutti possono andare in isole sperdute nell’oceano. Con le restrizioni a causa del Covid non è sempre possibile prenotare mete troppo lontane. L’Italia offre degne e bellissime possibilità per chi non vuole rinunciare ad un bagno in acque trasparenti. Una di queste alternative di trova nel golfo di Palermo. In quei 50 chilometri circa di costa c’è l’imbarazzo della scelta: spiagge, scogli, sassolini, mare blu, azzurro e verde smeraldo. Ma esiste una piccola perla nascosta, che pochi conoscono, a pochi passi dal capoluogo siciliano.

La chiamano la baia dei francesi ma questa oasi incantevole si trova in Italia

Denominata la spiaggia o baia dei francesi, o solo “ai francesi”, si trova tra capo Zafferano e Aspra, nel golfo di Mongerbino, vicino il paese di Bagheria. In passato, sembra, era frequentata da molti turisti francesi, per questo chiamata in questo modo. Si tratta di un angolo di paradiso molto piccolo e ristretto, ma straordinario per i colori, che non hanno nulla da invidiare alle migliori isole tropicali. È una baia dalle dimensioni molto ridotte composta per lo più da sassi e rocce, solo una piccola parte è composta da sabbia, a causa dell’erosione. Per arrivare in questo luogo incantevole bisogna percorrere una strada, dove ci sono abitazioni private.

Le regole

Negli anni questo luogo è diventato argomento di discussione tra i residenti e i bagnanti che volevano ammirare la baia. Per questo a seguito di varie ordinanze, per poter accedere e godere delle acque turchesi, bisognerà rispettare alcune semplici regole. L’orario consentito, dove il cancello rimarrà aperto, è dalle 8 alle 20 per tutta la stagione estiva. Vietati tutti i mezzi di trasporto, rumori molesti, schiamazzi, e ovviamente gettare rifiuti. Un compromesso che si può accettare per poter godere, anche solo per poche ore, di questa caletta da sogno.

