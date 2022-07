L’Italia è un Paese ricco di bellezza e di luoghi dall’inestimabile valore storico, artistico e architettonico. Per una gita all’insegna della scoperta o per valutare la possibilità di una compravendita a prezzi molto bassi, non occorre andare molto lontano. Piuttosto, vale la pena di dare un’occhiata ai borghi fantasma di cui è costellato il nostro territorio. Anche quest’anno, il Piano Nazionale Borghi previsto dal PNRR ha stanziato diverse centinaia di milioni di euro. Tutto ciò al fine di finanziare nuovi progetti e una crescita sostenibile in territori quasi dimenticati.

Non solo in Toscana ma in tante zone d’Italia esistono antichi insediamenti da riportare ai vecchi fasti. Si tratta di siti spettacolari, arroccati sulla cima di una montagna o persi tra boschi e ruscelli, disabitati o quasi. Infatti, l’impossibilità di trovare un impiego e l’isolamento dal resto del mondo hanno costretto gli autoctoni a spostarsi verso le metropoli. Questo ha causato il progressivo abbandono di queste meraviglie. E d’altro canto si sa, in un’epoca dove l’ipertrofia dei mezzi di comunicazione ci fa sentire tutti costantemente connessi, molti iniziano a nutrire un desiderio di solitudine. Non è un caso che, in un certo lasso di tempo, ci sia stato il boom di richieste alla Marina Militare per accedere al posto di guardiano di un faro. Oppure molti si sono attrezzati con una casa su ruote, in modo da poter sostare anche in zone isolate e selvagge.

Una cosa è sicura: conoscere questi borghi è un’ottima occasione per splendide gite fuori porta, ma anche per immaginare la propria esistenza in modo diverso.

Non solo in Toscana ma in tante zone d’Italia esistono antichi borghi disabitati in vendita o per un’avventurosa gita fuori porta

È possibile utilizzare i finanziamenti nazionali o regionali per investire su zone in cui vi è una reale necessità di commerci, servizi, infrastrutture. Il Governo, negli anni scorsi, ha tentato di riqualificare e dare nuova vita alle realtà morenti. Offrendo 700 euro al mese a chi volesse trasferirvisi e magari fondare una piccola attività commerciale, lo Stato ha provato a dare nuova linfa a sostegno di queste comunità.

Rocca Calascio, in Abruzzo, è una di queste con la sua spettacolare roccaforte panoramica a strapiombo sulle vallate. In Basilicata invece c’è Monticchio Bagni, in provincia di Potenza, sito immerso nel verde che si specchia nelle acque dell’omonimo lago, facente parte di un complesso idrogeologico davvero interessante e suggestivo. In provincia di Reggio Calabria è stato invece identificato, come oggetto di progetti volti al recupero culturale e sociale, il borgo di Gerace.

Per chi fosse interessato al tema della microeconomia, è sicuramente interessante dare un’occhiata al comune di Trevinano, in provincia di Viterbo, calato in un contesto paesaggistico davvero notevole. Nel caso invece si fosse interessati all’acquisto, il luogo con le offerte più economiche è Rocca D’Evandro, in provincia di Caserta. Con 230.000 euro è possibile aggiudicarsi un complesso di 5 appartamenti con stalle e terreni. Potrebbe essere un ottimo investimento per creare alloggi da destinare alla locazione turistica.

