I fichi con prosciutto sono buoni ma diventano deliziosi caramellati con questo dolce velocissimo alla ricotta

Il nome scientifico del fico è Ficus Carica, il ché suggerisce le sue origini appartenenti all’Asia Minore, nello specifico della regione della Caria. Coltivato già dagli antichi egizi, oggi il fico è uno de frutti estivi maggiormente apprezzato per il suo gusto e per la sua dolcezza. Le sue caratteristiche consentono di impiegare questo frutto sia come fine pasto che nelle portate precedenti, dai primi ai secondi fino agli antipasti. In molti, ad esempio, sapranno che i fichi con prosciutto sono ottimi da servire come aperitivo o antipasto, magari con un bel calice di vino bianco. I fichi, però, sono ottimi anche quando utilizzati per la preparazione di dolci, come nella ricetta che forniremo in seguito.

Ingredienti e preparazione

Quello che presenteremo in seguito è un dolce facile e veloce da gustare in estate che ne esalta al meglio il gusto. La preparazione è davvero semplicissima e la fase più lunga sarà quella in cui caramelleremo i fichi. Ad accompagnarli ci sarà la ricotta che, oltre a regalarci primi piatti senza sporcare una padella, è divina con i dolci. Ma senza perdere tempo vediamo quali sono gli ingredienti per la ricetta.

Per questo delizioso dolce avremo bisogno di:

250 g di fichi;

100 g di ricotta;

zucchero;

scorza di limone;

nocciole;

menta.

Come detto, il primo passaggio sarà quello di caramellare i fichi. Per farlo sbucciamoli, tagliamoli in 4 spicchi e dopo averli disposti su una placca da forno spolveriamo con una generosa dose di zucchero. Successivamente trasferiamo il tutto in forno ad una temperatura di 180° per 15/20 minuti.

In questo modo daremo modo allo zucchero di sciogliere e caramellare sopra ai pezzi di fico.

Mentre i fichi sono in forno ci dedicheremo al resto delle preparazioni. Molto semplicemente in un recipiente dovremo mettere la ricotta nella quale aggiungeremo della scorza di limone non trattato, un cucchiaio di zucchero e un goccio di latte. Mescoliamo rapidamente per far amalgamare il tutto e mettiamo da parte. Infine, prenderemo delle nocciole che dovremo tritare a coltello in modo grossolano e terminare così le preparazioni necessarie.

Tiriamo fuori i fichi dal forno e cominciamo ad assemblare il nostro dolce. In una coppetta metteremo alla base la ricotta aromatizzata al limone sopra alla quale disporremo i fichi caramellati. Terminiamo il dolce con le nocciole tritate e qualche fogliolina di menta per dare un tocco in più di freschezza.

