4 IPO attesissime in tutto il Mondo per il 2024

4 IPO attesissime in tutto il Mondo - Foto da pexels.com

Il 2024 è ormai cominciato e si preannuncia un anno ricco di incertezze, ma anche di opportunità potenzialmente interessanti. A causa delle politiche più accomodanti delle Banche centrali, molte società potrebbero decidere di quotarsi in Borsa. Sveliamo quindi quali sono le IPO (Initial Public Offering) più attese per quest’anno secondo Forbes.

L’IPO è il momento in cui per la prima volta un’azienda vende le proprie azioni in Borsa. Lo scopo? Ottenere capitali e una maggiore visibilità.

Secondo le più recenti previsioni il 2024 sarà un anno in cui molte società decideranno di quotarsi in Borsa. Alcune IPO sono particolarmente attese dagli investitori. Scopriamo quali sono.

4 IPO attesissime in tutto il Mondo secondo Forbes: Shein

Il colosso cinese del Fast Fashion sarebbe prossimo a quotarsi in Borsa secondo le più recenti notizie. Infatti, ha già presentato domanda a Wall Street.

La speranza? Quella di aggiungere i 90 miliardi di dollari di valore. Ciò lo renderebbe la più grande società cinese quotata negli Stati Uniti.

Reddit

La notizia giunge da Bloomberg, secondo cui il social network Reddit sarebbe a sua volta prossimo a quotarsi in Borsa. Ciò dovrebbe avvenire già nel primo trimestre dell’anno. La valutazione stimata sarebbe di circa 15 miliardi di dollari.

Rubik

Si tratta di una società che si occupa di protezione dei dati e tra i cui finanziatori risulta addirittura un nome illustre come Microsoft.

Secondo Bloomberg, nel 2021 aveva ricevuto una valutazione di ben 4 miliardi di dollari. Non resta che vedere se questa sia cambiata nel corso degli anni.

Skims

È il brand di abbigliamento dell’influencer Kim Kardashian, la cui valutazione potrebbe essere di circa 4 miliardi di dollari. Lo scorso luglio la società ha dichiarato di aver raccolto un finanziamento di ben 270 milioni.

Ecco, quindi, 4 IPO attesissime in tutto il mondo e che potrebbero avvenire proprio nel 2024.

Lettura consigliata

Le prossime IPO della finanza italiana, le più attese per il 2024