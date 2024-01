Le prossime IPO della Borsa italiana, quali sono le più attese per il 2024

L’IPO (Initial Public Offering) è il momento in cui per la prima volta un’azienda vende le proprie azioni in Borsa allo scopo di ottenere capitali e di ottenere una maggiore visibilità. Quali saranno le prossime della Borsa italiana nell’anno corrente? Scopriamolo.

Gli analisti di Forbes, nota rivista finanziaria, sostengono che l’anno appena passato sia stato di ripresa per l’attività delle IPO.

Ma quali sono state le aziende che hanno deciso di fare il grande passo nel 2023? L’ultima è stata Ferretti, che ha optato per un dual listing. Infatti, il noto gruppo era già quotato nella Borsa di Hong Kong. Un mese prima era stato il turno di Euronext Milan Lottomatica. Entrambe le IPO hanno riscosso un ottimo successo. Le IPO più attese al momento sono quelle di Plenitude e di Prada. Cerchiamo di capirne qualcosa in più.

Le prossime IPO della Borsa italiana: Plenitude

Plenitude appartiene al settore dell’energia e dell’utility ed è controllata da Eni. Secondo le più recenti stime, il suo valore si attesterebbe tra i 7 e gli 8 miliardi di euro.

La quotazione doveva avvenire a giugno 2022, ma è stata posticipata in ragione delle condizioni di mercato, all’epoca giudicate non favorevoli. Che il 2024 sia il momento propizio? Considerando che ad ottobre Eni ha rafforzato Plenitude in vista dell’IPO, è possibile fare questa previsione senza troppi dubbi.

Prada

Prada è invece uno dei più noti brand di abbigliamento al Mondo, che starebbe optando per il dual listing, essendo già quotata a Hong Kong, dove capitalizza circa 14 miliardi di euro. La seconda quotazione, secondo Bloomberg, potrebbe valere all’incirca 1 miliardo di euro.

Si tratta di un’operazione che Prada sta valutando da tempo e che potrebbe concretizzarsi proprio nel corso del 2024. Non resta che vedere se questa previsione si avvererà o se si debba ancora attendere qualche anno affinché la quotazione avvenga.

Ecco, quindi, le prossime IPO della Borsa italiana secondo le più recenti stime.

Lettura consigliata

9 azioni ad alto dividendo quotate nel FTSE MIB, l’indice della Borsa di Milano