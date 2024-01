Il primo setup dell’anno, come calcolato dai nostri studi sulle serie storiche scadrà il 7 marzo. Solitamente nelle serie storiche questa data ha segnato sempre minimi rilvenati e ha fatto ripartire i prezzi al railzo non solo su l tiem farme annaule ma anche di medio lungo termine. Il nostro frattale decennale proietta che il minimo del 2021/2030 probabilmente si è formato fra ottobre 2022 e il marzo del 2023, e quindi questo eventuale minimo che si potrebbe formare a marzo potrebbe essere un’ulteriore occasione di ingresso per i ritardatari. Per il breve termine quindi, questi sono giorni decisivi per la tendenza di mercati fino al mese di marzo.

Le probabilità annuali

Gli step più importanti di breve termine saranno la chiusura di contrattazione odierna e poi quella settimanale. Se la tendenza settimanale girerà al ribasso oggi dovremmo chiudere la seduta di contrattazione su livelli inferiori sia al POC quotiddano ma anche agli swing che si sono formati nei giorni precedenti.

Come regolarsi? Sempre con i criteri dell’analisi tecnica e la definizione della tendenza e dei minimi e massimi.

In base a questo assunto, la tendenza ribassista di breve termine potrebbe continuare se i seguenti listini chiuderanno la seduta di contrattazione del 19 gennaio su livelli inferiori a:

Dax Future

17.124

Eurostoxx Future

4.600

Ftse Mib Future

31.035.

Invece, la tendenza rialzista di breve termine continuerà se lo S&P 500 chiuderà la stessa seduta di contrattazione su livelli superiori a:

S&P500

4.698

L’anno è atteso al rialzo con un rendimento del 7/10%, la prima fase dovrebbe presentare uno swing laterale ribassista, mentre la seconda dovrebbe essere tutta al rialzo.

Un ulteriore step per mantenere il polso della situazione sarà il barometro di gennaio sui mercati americani.

Giorni decisivi per la tendenza di mercati fino al mese di marzo

I mercati analizzati alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 16 gennaio hanno segnato i seguenti prezzi

Dax Future

16.680

Eurostoxx Future

4.467

Ftse Mib Future

30.418

S&P500

4.765,98.

Non ci resta che attendere gli sviluppi.

