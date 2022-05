Sempre di più cerchiamo libri che ci lascino qualcosa. Spesso ricadiamo su libri incentrati alla crescita personale. Altre volte ci buttiamo sulle biografie di personaggi famosi o di successo. Questa tipologia di lettura, però, può risultare noiosa. Soprattutto per chi sta cercando di leggere più libri, queste letture possono essere troppo impegnative dopo una giornata di lavoro.

Ci dimentichiamo spesso, però, di come alcuni romanzi classici possano accrescere la nostra cultura, divertendoci.

4 interessantissimi libri per acculturarsi e leggere di più in vacanza al mare o durante un weekend di pioggia

Il primo è Anna Karenina di Lev Tolstoj. Anche se molto conosciuto in pochi l’hanno letto e compreso quanto si può comprendere della società russa del XIX secolo. Un romanzo lungo, ma molto interessante e ricco di dialoghi che rende la lettura abbastanza scorrevole. Un ottimo metodo per capire la condizione femminile del periodo e la pressione della società. Dal classico sono stati anche adattati diversi film.

Il secondo romanzo che proponiamo è Il Gattopardo dell’autore italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Uno spaccato della società siciliana nel Risorgimento. Tomasi racconta la necessità di adattarsi a ciò che ci circonda, ma al tempo stesso la difficoltà di cambiare interiormente. Un contrasto che si ripercuote sulla società e ferma il desiderio di agire. Uno dei romanzi più importanti e interessanti della letteratura italiana.

Passiamo ad un grande classico inglese con Orgoglio e Pregiudizio. Per quanto tutti noi conosciamo la storia a grandi linee oppure attraverso i vari adattamenti cinematografici, questo romanzo rimane un must da leggere. Infatti, anche qui vediamo una situazione femminile in difficoltà durante l’età della Reggenza inglese. Una forte protagonista che desidera uscire dagli schemi prefissati e le difficoltà di una famiglia composta in gran parte da donne.

Infine troviamo 1984 di George Orwell, il romanzo distopico del 1948. Ambientato in mondo guidato da regimi totalitari, il libro riprende diversi temi importanti come il revisionismo della Storia per favorire il Governo, i pericoli delle nuove tecnologie e la guerra.

Ecco quindi 4 interessantissimi libri per acculturarsi e che ci spronano a leggere di più, approfondendo spaccati di vita differenti. Quindi al posto di vedere un bel film nel weekend, potremmo svagarci con un buon classico.

Lettura consigliata

Non solo Disney come film per bambini, ma anche questi 3 film di animazione giapponese disponibili su Netflix adatti a grandi e piccoli per una serata in famiglia