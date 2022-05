La banana è un frutto amato da molti ed è presente in quasi tutte le case. Appartenente alla famiglia delle Musaceae, è il frutto della pianta di banano originaria del Sud Est Asiatico.

Le banane sono ricche di nutrienti. 100 grammi apportano 65 calorie, costituite in prevalenza da carboidrati. Tra i vari nutrienti in esse contenuti, ricordiamo le fibre, la vitamina C e i sali minerali, soprattutto fosforo e potassio. Dalla consistenza morbida e il sapore dolce, è un frutto molto gustoso che piace tanto anche ai bambini.

Inoltre, è anche molto comodo e pratico. A differenza di altri frutti, che vanno lavati o sbucciati con il coltello, e che magari contengono anche fastidiosi semini da scartare, la banana è una merenda spezza-fame comodissima. La possiamo portare praticamente ovunque. Basta tenerne una in borsa e, dopo l’allenamento in palestra o durante la pausa in ufficio, una volta tolta la buccia, non resta altro da fare che addentarla. Le banane sono un alimento versatile.

Infatti le possiamo usare anche per realizzare dolci golosi. Quelle ormai divenute troppo mature, ad esempio, sono perfette per preparare degli squisiti biscottini. Molte persone utilizzano le bucce di banana per concimare il terreno in maniera ecologica ed economica. Tuttavia, il giardinaggio non costituisce l’unico motivo per conservare le bucce di banana. Come spesso accade, infatti, alcuni avanzi alimentari possono risultare utili per risolvere alcuni piccoli problemi della vita quotidiana. Per eliminare la puzza dal forno, lo scarto di un altro frutto è davvero prodigioso. Andiamo quindi a scoprire come possono tornarci utili le bucce di banana.

4 incredibili riutilizzi delle bucce di banana utili per le pulizie di casa e la bellezza oltre al concime

Cominciamo dalle pulizie. Le bucce di banana potrebbero essere usate per lucidare le scarpe in cuoio e alcuni metalli come l’argento. Basta semplicemente strofinare tali superfici con la parte interna della buccia e subito si otterrà una pulizia molto soddisfacente. Prima di procedere, è fortemente consigliato provare il prodotto su una piccola porzione dell’oggetto da trattare.

Riutilizzi in ambito cosmetico

Come accennato, gli scarti della banana sono utilissimi anche in ambito cosmetico. In caso di capelli secchi e sfibrati, potremmo realizzare una maschera nutriente con cui fare degli impacchi. Basta frullare le bucce di banana insieme ad un po’ d’acqua fino a ottenere un composto dalla consistenza cremosa. Applicare la maschera su tutta la lunghezza dei capelli mezz’ora prima del normale lavaggio. La chioma risulterà subito più morbida e setosa. Restando in ambito “beauty”, le bucce di banana potrebbero attenuare occhiaie e segni del tempo. Grazie alle proprietà in esse contenute, ne basterà applicare piccole porzioni sulla pelle. Inoltre, questo scarto alimentare sarebbe anche utile per struccare e detergere la pelle del viso in maniera naturale.

Ecco quindi svelati quali sarebbero i 4 incredibili riutilizzi delle bucce di banana.

