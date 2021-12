Avere sempre in casa qualcosa di dolce non fa mai male. Che siano biscotti, torte o cioccolatini, è sempre bene averli a portata di mano. Può infatti capitare l’ospite inatteso dell’ultimo minuto ed è buona creanza offrirgli qualcosa da sgranocchiare insieme al tè o al caffè. Senza contare il fatto che, ogni tanto, può venir voglia anche a noi di assaporare un dolcetto, magari a colazione oppure a metà pomeriggio, come merenda, per placare il classico buco allo stomaco.

Per non farsi trovare impreparati, l’ideale sarebbe dedicare la domenica pomeriggio, oppure una serata qualsiasi, a preparare una torta da consumare nei giorni successivi. Leggera come una piuma questa morbidissima torta al limone e ricotta conquista al primo morso e si prepara in 5 minuti. Per fare qualcosa di più classico ma pur sempre restando leggeri, questa sofficissima torta di mele al profumo di cannella non prevede né olio e né burro ma è così buona da far perdere la testa.

Se non abbiamo troppa fantasia, ci possono venire in aiuto i frutti troppo maturi. Ad esempio, con i cachi troppo maturi possiamo realizzare questi 2 dolci pazzeschi e super veloci. Quest’oggi vedremo un altro esempio.

Guai a buttare le banane troppo mature perché sono fenomenali per questi deliziosi biscottini che si preparano in 5 minuti

Capita spesso di trovare nel cesto della frutta le banane che presentano macchie marroni. È segno che sono maturate troppo e non sono più molto buone da mangiare come semplice frutto. Ma non bisogna di certo buttarle via!

Ecco cosa ci serve per trasformarle in una dolce golosità

Cereali per la colazione tipo corn flakes;

A piacere: cioccolato fondente, frutta secca, uvetta, mirtilli secchi, farina di cocco essiccato, etc.

Mettiamoci quindi all’opera.

Iniziamo sbriciolando i cereali. Per evitare di sporcare spargendo briciole per tutta la cucina, si raccomanda di tenere i cereali necessari all’interno di un sacchettino. Sminuzzarli quindi in maniera piuttosto grossolana con le mani oppure aiutandosi con un pesta bistecche.

Nel frattempo, in una ciotola, schiacciare le banane con una forchetta. L’operazione sarà semplice perché, essendo il frutto ormai troppo maturo, risulterà anche molliccio.

A questo punto, unire i cereali tritati alla purea di banane. Amalgamare per bene fino a ottenere un composto non troppo bagnato. Se necessario, aggiungere poco alla volta il trito di cereali fino a raggiungere la giusta consistenza.

L’impasto base è pronto. A piacere, è possibile aggiungere uno, o più, degli altri ingredienti citati più sopra.

A questo punto, con le mani, ricavare dei biscotti dalla forma tonda e schiacciata e sistemarli su una teglia rivestita con carta forno. Far cuocere in forno ventilato a 160 °C per 10/15 minuti.

Sfornare i biscottini e attendere che siano raffreddati prima di sgranocchiarli.

Sono un dolcetto semplice, sano e davvero gustosissimo. Si conservano in un contenitore chiuso per 4 o 5 giorni. E allora, guai a buttare le banane troppo mature perché sono fenomenali per questi deliziosi biscottini che si preparano in 5 minuti.