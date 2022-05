Siamo ufficialmente entrati nell’ultima settimana di maggio e questo lunedì è il penultimo del mese. Dopo il weekend, quindi, si ricomincia il solito “tran-tran” e a farci compagnia proprio oggi potrebbe essere una vecchia abitudine, quella di consultare l’oroscopo.

Scorrendo tra le sue righe possiamo soddisfare la curiosità di sapere come andrà il nostro futuro oppure trovare risposte per il nostro umore. Questi sono quasi sempre influenzati dai movimenti di stelle e pianeti e agli sgoccioli del mese il cielo è ancora in subbuglio.

In corso, per esempio, c’è il transito di Plutone retrogrado che privilegerà alcuni fortunati dell’oroscopo fino ai primi di giugno. Tuttavia, proprio questo lunedì 23 maggio anche il pianeta Giove e il Sole si daranno da fare, assumendo una posizione astrologicamente molto positiva.

La vicinanza tra Giove e Sole

Sempre in termini astrologici si parla di sestile e in particolare di “Sole in sestile con Giove”. In sostanza, i due sarebbero in un rapporto di tipo angolare e la distanza tra di loro si conterebbe in gradi e sarebbe pari a 60 gradi.

Questa posizione sarebbe definita “armonica” e quindi portatrice di buon auspicio. Innanzitutto, potrebbe permetterci di avere una visione più ottimistica della vita e degli obiettivi futuri. Quindi, potremmo respirare a pieni polmoni ventate di positività da investire in tutto ciò che facciamo, magari portando a casa qualche successo.

Infine, un atteggiamento così fiducioso ci renderebbe anche più tranquilli, mettendo di buon umore noi stessi e le altre persone che ci circondano. Come dicevamo, quest’evento si verificherà proprio questo lunedì, ma i suoi influssi positivi proseguiranno per tutta l’ultima settimana di maggio. Nonostante ciò, solo alcuni segni ne beneficeranno a pieno, concludendo il mese con il botto.

La fortuna ricadrà su questi 3 segni zodiacali nell’ultima settimana di maggio grazie alla vicinanza tra Giove e Sole

Il primo segno superstar della settimana è e sarà quello dei Gemelli. Innanzitutto, ad attenderlo ci potrebbe essere qualche sorpresa nell’ambito lavorativo. Per esempio, una promozione o semplicemente qualche grossa gratificazione arrivata in seguito a qualche illuminazione che ha risolto problemi societari.

Nell’ambito familiare, invece, sarà un periodo di grande spensieratezza e di energie positive, che faranno da scudo a eventuali discussioni. Per concludere, in amore chi è ancora single potrebbe fare quell’incontro da batticuore.

Due segni d’acqua

Gli altri due segni premiati dal sestile tra Giove e Sole sono e saranno Cancro e Scorpione.

Il primo, appartenente alla categoria dei più fortunati del mese, continuerà a viaggiare a vele spiegate. In particolare, avrà grandi energie che potrebbero essere investite a lavoro per fare la differenza.

Il secondo, invece, ha ormai salito tutti i gradini del successo arrivando al vertice e adesso potrebbe essere proprio il momento di concretizzare e non solo nell’ambito lavorativo.

Quindi, durante questa quarta e ultima settimana di maggio la fortuna ricadrà su questi 3 segni zodiacali, incentivati dall’armonia creata da Giove e Sole.

