La Redazione di ProiezionidiBorsa torna sul tema del riutilizzo intelligente. Questa volta intende fornire qualche idea su come reimpiegare alcuni oggetti comuni per realizzare meravigliose cornici a uno specchio. In pochi penseranno che questi magnifici specchi siano il riciclo di vecchi oggetti inutilizzati. Ognuno di essi consente d’impreziosire uno specchio monotono e renderlo perfettamente adatto allo stile attuale e moderno. Ecco subito tante idee per risparmiare anche sul portafogli.

Uno specchio color oro

Il primo modo di abbellire uno specchio consiste nell’utilizzare un oggetto che possiedono tutti. Si tratta delle mollette con le quali pinzare i panni da asciugare dopo averli lavati. Le classiche mollette in legno della nonna costituiscono un riciclo davvero interessante.

Un modo per dargli una nuova vita è quello di aprirle e rimuovere la cerniera, in modo da ricavarne due metà. Basterà colorarle oro con la tempera o con lo spray e incollarle a raggio su un supporto in cartone, per tutta la circonferenza dello specchio. La cornice ricorderà quelle attuali e moderne in vendita ovunque.

I tappi in sughero e di bottiglia

È possibile ricreare lo stesso decoro anche con vecchi tappi in sughero. Basterà lasciarli del loro colore naturale per un ambiente più shabby o colorarli per un tocco più moderno. In pochi penseranno che questi magnifici specchi siano il riciclo di vecchi oggetti di uso comune. Stesso discorso per i tappi delle bottiglie di birra. Basterà dipingerli e attaccarli intorno allo specchio con la colla a caldo.

Cucchiai in plastica

Quest’altro riciclo arriva direttamente dalla tavola. Le posate in plastica non smaltite correttamente o non riciclate inquinano molto l’ambiente. Un’idea è usarle per decorare la cornice di un vecchio specchio. Basterà privarle del manico e incollarle a raggiera anche facendo 4 o 5 giri.

Lo spago

Anche lo spago è perfetto per impreziosire vecchi specchi e renderli perfettamente compatibili con lo stile attuale. In questo caso basterà fissare con una punta di colla lo spago e cominciare a ruotare intorno allo specchio per realizzare una cornice.

Le vecchie matite colorate

Un’altra idea interessante è quella di riciclare i vecchi colori a matita. Bisognerà tagliare la parte appuntita e spruzzare ogni matita del colore spray preferito. Suggeriamo d’incollare le matite colorate ad altezze e sporgenze diverse, come a creare dei raggi solari.

L’unico errore consiste nel non dare libero sfogo alla fantasia. E, per sapere quali materiali riciclare per abbellire vasi per piante, consigliamo la lettura di questo articolo.