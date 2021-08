La cucina mediterranea ha un sapore e una tradizione davvero unici e inimitabili. Per lo più è sana e ricca di ingredienti che fanno bene alla salute. Per quest’oggi vogliamo offrire al nostro pubblico un omaggio a questa cucina. È una rivisitazione di due piatti celeberrimi che almeno una volta nella vita avremo certamente gustato. Né frittata né pizza un piatto mediterraneo facilissimo dal gusto unico e intenso. Sveliamone gli ingredienti e vediamo come si prepara.

Ingredienti della ricetta (1 teglia):

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

6 uova; 100 gr di mozzarella; pomodori pelati 350 gr; 450 gr di ricotta vaccina; 15 gr di olio evo; parmigiano reggiano 50 gr; 1 spicchio d’aglio; 1 gr di bicarbonato; sale, pepe e origano a piacere.

Né frittata né pizza un piatto mediterraneo facilissimo dal gusto unico e intenso

In una ciotola affettiamo in grossi pezzi i pomodori pelati. Nel frattempo mettiamo a scaldare in un pentolino dell’olio con lo spicchio d’aglio. Quindi aggiungiamo anche i pomodori e insaporiamo con un pizzico di sale e pepe. Versiamo qualche cucchiaio d’acqua e lasciamo sul fuoco tutto per circa una mezzora.

Intanto tagliamo a cubetti la mozzarella e la facciamo asciugare su uno straccio, in modo che perda l’acqua. Ora sistemiamo un colino in una biella e setacciamo la ricotta. Poi vi rompiamo dentro le uova e amalgamiamo bene tutto fino a ottenere una crema densa e senza grumi. Ora arricchiamo il composto con parmigiano grattugiato, sale, pepe e bicarbonato. In questo modo dovremmo vedere la frittata alzarsi mentre cuoce. Infine versiamo nel composto un paio di cucchiai del pomodoro che avevamo messo a scaldare e mescoliamo ancora.

A questo punto sistemiamo sul fondo di una teglia rotonda della carta da forno e vi versiamo il composto preparato. Mettiamo tutto in forno ventilato a 170°C per circa 30 minuti. Dopo averla sfornata adagiamo sulla nostra frittata il sugo di pomodoro avanzato e spargiamo i cubetti di mozzarella. Inforniamo ancora per pochi minuti controllando che la mozzarella fonda, quindi togliamo la frittata. Per finire guarniamo con le foglioline di origano e serviamo in tavola.

Se la ricetta ci ha fatto leccare i baffi e per ulteriori momenti di piacere in cucina, ecco una lettura consigliata.