La spettacolare ricetta napoletana della pasta con le patate cremosa e facile da preparare

Le patate vengono spesso impiegate in cucina data la loro enorme versatilità, il loro costo contenuto e la loro sostanza. Alimento prediletto da ogni fascia sociale nel corso dei secoli, oggi le patate sono un must che trovano impiego in centinaia di ricette. Difficilmente ad esempio potremmo immaginare un succulento arrosto, di carne o pesce che sia, che non abbia fianco un fumante contorno di patate arrosto croccanti.

Ma certamente le ricette con le patate non si fermano ai contorni. Infatti le patate possono essere aggiunte agli impasti per creare deliziose torte salate o per realizzare uno dei piatti più tipici della tradizione come gli gnocchi. A tal proposito, se siamo golosi di gnocchi ma non abbiamo il tempo di lessare le patate, possiamo cucinarli in modo velocissimo e senza bollirle. Rimanendo in tema di primi piatti, nulla batte in cremosità e gusto la spettacolare ricetta napoletana di pasta e patate.

Facile e deliziosa

Originariamente la pasta e patate era considerato un piatto povero, tant’è che la ricetta prevedeva l’utilizzo di pasta mista o “ammiscata”, ovvero gli scarti e ritagli di pasta che altrimenti sarebbero andati buttati. Per una perfetta pasta e patate gli ingredienti sono:

patate;

pasta mista;

rosmarino;

pepe;

provola affumicata;

Questi pochi elementi daranno un risultato dal gusto sconvolgente.

Laviamo e sbucciamo le patate per poi tagliarle a piccoli cubetti di circa mezzo centimetro per poi metterle in padella a tostare con dell’olio. Portiamo avanti la cottura aggiungendo del sale e un mezzo mestolo di acqua bollente che ammorbidirà le patate e ne raccoglierà l’amido.

Quando avremo ottenuto una sorta di salsa versiamo la pasta direttamente nella padella con le patate e aggiungendo acqua bollente portiamo il tutto a cottura.

Questa tecnica di cuocere la pasta direttamente nel suo condimento è detta risottatura ovvero cuocere la pasta trattandola come fosse un risotto. Questo ci permetterà di avere una pasta incredibilmente cremosa ma senza aggiungere grassi ulteriori grazie agli amidi che vengono naturalmente rilasciati dalla pasta.

La spettacolare ricetta napoletana dal costo basso e dal gusto esaltante

Ora, mentre la pasta è in cottura grattugiamo con una grattugia a maglie larghe la provola affumicata e, una volta pronta la pasta, aggiungiamola in padella. Spegniamo la fiamma, cosa da fare sempre quando si manteca con i formaggi, e mescoliamo finché la provola non sarà sciolta e amalgamata al tutto.

In questa fase finale aggiungeremo del pepe e un rametto di rosmarino per dare profumo.