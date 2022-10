Come ottenere 1.000 euro di borsa di studio post laurea in queste università

Per il secondo anno consecutivo arrivano le borse di studio per studenti meritevoli alla memoria del Prof. Antonio Picariello. In sostanza si tratta di un concorso che assegna 5 premi di laurea del valore unitario di mille euro.

Il bando è indetto dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), sul cui portale è presente il testo ufficiale. Tuttavia, iniziativa e fondi sono messi a disposizione dal Centro di Solidarietà di Avellino “Giovanni e Massimo” OVD, con il contributo del Banco Alimentare Campania Onlus.

Sintetizziamo quindi i passaggi chiave del bando e vediamo come ottenere 1.000 euro di borsa di studio post laurea.

Chi può partecipare alle nuove borse di studio

Il concorso è riservato (art. 3) a chi ha conseguito la laurea triennale tra il 1° settembre 2021 e il 30 ottobre 2022, termine ultimo di candidatura. In particolare, è riservata ai neodottori provenienti dalle Università Federico II (corsi di studio L-31 e L-8) e Parthenope di Napoli (L-8). Oppure dall’Università del Sannio (L-8), quella di Salerno (L-31 e L-8) o l’Università della Campania “L. Vanvitelli” (L-8).

I candidati devono aver svolto una tesi incentrata su tematiche inerenti i Big Data Analytics, Multimedia e Machine Learning. Inoltre, occorre che gli stessi siano regolarmente iscritti a un corso di laurea magistrale in Informatica.

Quanto all’ISEE familiare, infine, la soglia di ammissione alla partecipazione è fissata in 22.700 euro.

Come fare domanda e come ottenere 1.000 euro di borsa di studio post laurea

Le istanze andranno firmate e inviate tramite PEC alla segreteria del CINI. Ricordiamo che esse dovranno pervenire entro la mezzanotte del 30 ottobre (mentre scade il 3 novembre il termine di candidatura al nuovo concorso INPS).

Nella domanda bisogna inserire le proprie generalità e bisognerà attestare l’essere in possesso dei requisiti di cui al bando. Ancora, bisognerà allegare il proprio CV, l’attestazione ISEE, la copia di un documento di identità e della tesi di laurea in formato pdf. Infine, bisognerà allegare anche il certificato di iscrizione alla laurea magistrale.

I premi verranno erogati in un’unica soluzione e quelli eventualmente non assegnati verranno messi a concorso nella prossima edizione.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alle borse di studio a consultare integralmente il testo ufficiale per tutti gli eventuali dettagli.

