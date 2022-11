4 idee creative per riciclare le grucce della lavanderia anziché buttarle

Accumulare certi oggetti in quantità industriale è davvero facile. Questo per l’uso frequente che ne facciamo e perché pensiamo di non averne mai a sufficienza. Uno di questi casi riguarda sicuramente le grucce. A volte le portiamo a casa comprando abiti nuovi ma più di frequente lasciando i capi in lavanderia, mentre eravamo in attesa di capire come liberare la lavatrice intasata.

Ce ne accorgiamo quando apriamo l’armadio e notiamo parecchie di queste vuote, senza alcun vestito appeso. Magari vorremmo buttarle via, per liberare spazio. Ma con un po’ di ingegno potremmo riutilizzarle per rendere la casa più bella e funzionale.

4 idee creative per riciclare le grucce nel tempo libero

È incredibile come gli oggetti più semplici possano avere un valore. Non è solo il caso dei giocattoli vintage nascosti in casa. Ma anche, per l’appunto, delle nostre grucce.

Queste potrebbero innanzitutto diventare un pratico scolapiatti. Scegliamo quelle di aspetto simile, usando poi le più robuste come sostegno. Incolliamo dei chiodini a qualche tondino in legno e sistemiamo i traversi per le stoviglie. Per finire, disponiamo vicine le grucce rimanenti e vi distribuiamo un impregnante idrofugo.

La seconda idea riguarda un comodo organizer per tovaglioli e tazzine. Per iniziare decoriamo liberamente la gruccia scelta. Possiamo verniciarla del colore che più ci piace o metterle adesivi vari. Come ultima parte fissiamo davanti dei gancetti su cui disporremo gli oggetti.

Proseguiamo con lo spunto per un utile portascarpe. Tagliamo via dalla gruccia la parte inferiore, che usiamo solitamente per appendere i pantaloni. Rivoltiamo in alto le due “braccia” rimanenti e usiamo le pinze per fare un piccolo occhiello ai lati. Ora potremo appendervi le scarpe fuori stagione o quelle che vogliamo.

Infine, potremmo migliorare il design interno con un lampadario fai da te. Basterà disporre qualche gruccia di legno attorno a un cerchione per biciclette e appenderlo al soffitto. Ed ecco le 4 idee creative per riciclare le grucce che ci semplificheranno la vita.

Come sistemare quelle vuote e riordinarle

Per ottimizzare lo spazio nel guardaroba invaso dalle grucce, dovremo escogitare qualche astuzia. Innanzitutto, preferiamo gli appendiabiti sottili e leggeri, come quelli in plastica. I modelli in legno, anche se eleganti, sono piuttosto ingombranti.

Ricordiamoci, ovviamente, di abbinarvi a ciascuna un capo e non lasciarne nessuna libera. Nella disposizione, poi, giriamole dalla stessa parte, cosicché ce ne staranno di più e daranno un colpo d’occhio migliore.

Se, per caso, dovesse comunque restarne qualcuna vacante, non lasciamola appesa alla barra o rischieremo che si impigli nei tessuti. Mettiamola invece su un ripiano dell’armadio, cosicché la avremo immediatamente a disposizione all’occorrenza.

Un trucco per non far scivolare i vestiti

Gli abiti fatti in materiali lisci come la seta tendono spesso a cadere giù quando appesi. Per evitare questo inconveniente potremmo acquistare grucce apposite, dotate di rientranze che evitano l’effetto scivolamento. Oppure dei modelli gommati, forniti di un rivestimento apposito antiscivolo. Ma anche da casa potremmo porre rimedio alla situazione, con un semplice metodo.

Ci serviranno dei palloncini, quelli colorati che si usano per creare animali e forme varie. Da questi dovremo ritagliare degli anelli spessi qualche centimetro. Infine, basterà farli passare nelle grucce e lasciarli alle estremità. Dovrebbero produrre l’attrito sufficiente a tenere fermi gli abiti che vi appenderemo.