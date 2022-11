Ecco un famosissimo giocattolo da collezione che potrebbe valere una fortuna e trovarsi in casa

Negli anni ’80 abbiamo assistito al boom della pubblicità e a quell’idea di mercato incentrata sulla soddisfazione dei bisogni dei più piccoli. In questo periodo uscirono in commercio moltissimi giocattoli che poi avrebbero fatto parlare di sé a lungo. È, infatti, grazie alla potenza comunicativa di un media come la tv che i bambini si appassionarono a bambole, pupazzi e console.

Col passare del tempo, alcuni di questi modelli avrebbero assunto un valore sempre più consistente. Non solo in termini affettivi, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. Proprio uno tra questi avrebbe visto crescere a dismisura il suo prezzo, tanto che alcuni collezionisti sarebbero disposti a sborsare una fortuna per averlo. Si tratta per l’appunto della versione di uno degli eroi più amati a quei tempi, e da tanti probabilmente mai dimenticato.

L’arte del collezionismo

Ora lo sappiamo: non sono solo le monete coniate anni fa o i francobolli rari a poter fruttare tanto denaro. Chi non ha come passatempo quello di andare al cinema o leggere un buon libro, potrebbe interessarsi ai giocattoli vintage. In fin dei conti, al giorno d’oggi è facile mettere in vendita qualsiasi cosa. Sono diversi i siti specializzati, ma soprattutto le vetrine online, come eBay, che offrono questa possibilità. Sul valore dell’oggetto in questione influisce certamente lo stato di conservazione e la rarità. Ma con un po’ di fortuna potremmo davvero concludere l’affare della vita, mettendo da parte un bel gruzzoletto.

Ecco un famosissimo giocattolo da collezione forse nascosto in qualche soffitta

Oltre al Nintendo, la Barbie e i modellini di Hot Wheels, i ragazzi di trent’anni fa andavano matti per un personaggio dai tratti peculiari. Parliamo di He-Man, l’eroe muscoloso e semi nudo espressione del machismo dell’epoca. Nel corso del tempo uscirono in vendita diverse action figure che lo ritraevano. Ma quella che ci interessa è la quinta, sfornata nel lontano 1988.

Si tratterebbe dell’ultimo modello in ordine di tempo distribuito dalla casa di giocattoli Mattel. Il suo nome era Laser Power He-Man e l’eroe si mostrava col classico fisico palestrato e la folta chioma bionda. Nella mano destra impugnava la mitica Spada del Potere, che poteva accendersi grazie all’inserimento di apposite batterie.

Di questo He-Man uscirono in realtà due versioni differenti. In quella più rara e ricercata, la testa era ancora quella classica presente anche sui bambolotti precedenti. Solo dopo la produzione avrebbe preso ispirazione da quella del film dedicatogli nel 1987.

Ecco quanto potrebbe valere

Il valore elevato di questo modellino si deve soprattutto alla distribuzione assai limitata. Infatti, si sarebbe potuto acquistare l’action figure solamente nei negozi italiani e spagnoli, e forse in qualche magazzino londinese. Motivo per cui, cercando bene su internet, si potrebbero trovare esemplari dal valore di addirittura 1.200 euro. Dunque, ecco un famosissimo giocattolo da collezione di cui potremmo scoprirci proprietari e che vale certamente la pena cercare in qualche angolo della casa.