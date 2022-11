Ecco chi sono i pensionati che a dicembre riceveranno incredibilmente anche la quattordicesima

La quattordicesima, in tema di pensioni, è una mensilità aggiuntiva che l’INPS riconosce in automatico ad alcuni pensionati, non a tutti. Per averla, infatti, è necessario rispettare alcune condizioni di reddito e altre anagrafiche. Solitamente è erogata a ridosso dell’estate, ma in alcuni casi, a sorpresa, alcuni pensionati la ricevono insieme alla tredicesima di dicembre per un motivo piuttosto banale. Ecco chi sono i pensionati che a dicembre riceveranno a sorpresa anche la quattordicesima. E andiamo a vedere anche il perché.

Chi ha diritto alla mensilità aggiuntiva?

Iniziamo con il vedere chi ha diritto intanto a ricevere la quattordicesima, visto che abbiamo detto che non a tutti spetta.

Bisogna avere un reddito complessivo che non superi di 2 volte il trattamento minimo INPS annuo. E considerando che per il 2022 il trattamento minimo INPS era di 525 euro circa al mese, bisogna avere un reddito entro i 13.650 euro annui per averne diritto.

Ma c’è anche un requisito anagrafico. Non a tutti i pensionati con i requisiti reddituali, infatti, la quattordicesima è riconosciuta. Serve aver compiuto i 64 anni di età.

Su quali trattamenti spetta?

Da sottolineare, poi, che la quattordicesima mensilità non spetta su tutte le prestazioni INPS. Ad esempio, sulle prestazioni assistenziali non è riconosciuta e, quindi, non la riceverà chi prende:

pensione di invalidità civile;

assegno sociale;

pensioni di guerra;

pensioni per rimpatriati.

Spetta, invece, su quasi tutte le prestazioni previdenziali, come pensione di vecchiaia, qualsiasi forma di pensione anticipata (tranne APE sociale), pensione di reversibilità e assegno ordinario di invalidità.

Ecco chi sono i pensionati che a dicembre riceveranno la quattordicesima

La quattordicesima viene pagata sempre a luglio, tutti gli anni. Ma per chi compie i 64 anni nell’anno corrente la mensilità aggiuntiva è stata erogata a luglio solo se il sessantaquattresimo compleanno è stato entro il 31 luglio 2022.

Per tutti coloro che hanno compiuto i 64 anni dopo il 31 luglio 2022, la quattordicesima di quest’anno sarà pagata a dicembre, insieme alla tredicesima o gratifica natalizia.

Per chi riceve la quattordicesima per la prima volta i redditi di riferimento sono quelli dell’anno in corso (in via presuntiva).

E se non si riceve la quattordicesima cosa si deve fare?

Se i 64 anni sono stati compiuti e si rientra nei limiti di reddito sopra descritti e a dicembre non si riceve la quattordicesima mensilità, è necessario contattare l’INPS. In questo caso è necessario richiedere, tramite domanda telematica, una ricostituzione reddituale per quattordicesima. Se non si è in grado di fare questa cosa in autonomia ci si può tranquillamente rivolgere ad un patronato. Anche eventualmente per arretrati non riconosciuti negli anni passati.