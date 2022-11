5 idee semplici per abbellire e arredare la camera da letto classica o moderna che tutti ameranno

Stile e comodità sono il connubio perfetto per descrivere una camera da letto fatta su misura per noi. Il luogo in cui riposiamo potrebbe diventare davvero bello e originale, con qualche piccolo suggerimento nel design. Sistemando nel giusto ordine oggetti come specchi, quadri e altro ancora, potremo dargli un’impronta personale e di grande efficacia visiva. Il tutto grazie a 5 idee semplici per abbellire e arredare che ci verrà voglia di mettere subito in pratica.

Il colore delle pareti

Uno dei punti su cui riporre l’attenzione riguarda la tonalità dei muri. Potremmo anche andare sul colore che preferiamo, col rischio però di far sembrare più piccola e monotona la stanza. Toni come quello del rosso e dell’azzurro sono perfetti per dare sfoggio del nostro carattere estroverso. Ma, in linea di massima, dovremmo virare su varianti più tenui e chiare. Bianco, rosa e beige sono la scelta ideale per dare la sensazione di spazio e allo stesso tempo rilassare.

Una volta che avremo deciso di quale colore fare la parete, potremmo affidarci a diversi metodi per realizzare la nostra idea. Potremmo distribuire della semplice pittura, affidandoci a un esperto o, se abbiamo un pizzico di manualità, procedendo per nostro conto. Oppure, potremmo servirci della carta da parati, particolarmente consigliata per una camera che richiami lo stile vintage. Il modello ideale, in questi casi, dovrebbe associarsi bene al colore del letto o degli altri elementi circostanti. Non fissiamola sull’intera parete, ma solo sulla parte che vorremmo mettere in risalto.

5 idee semplici per abbellire e arredare con eleganza spendendo poco

In una camera da letto che si rispetti non possono di certo mancare i quadri. Il consiglio qui è di fare attenzione alle cornici, che possiamo anche personalizzare grazie alle idee di riciclo creativo. In una stanza dai tratti vintage suggeriamo di propendere per quelle spesse in legno chiaro. Per seguire uno stile più moderno, invece, dovremmo orientarci su tipologie sottili e in metallo. Il contenuto sarà poi a nostra scelta: potremmo appendere una tela che ci rappresenti, o semplicemente la nostra preferita.

Anche gli specchi potrebbero influire sull’estetica dell’ambiente in senso positivo. Infatti, contribuiscono a rendere la stanza più luminosa, riflettendo la luce esterna. L’importante è sapere come disporli e quali acquistare. Al riguardo, sono solitamente preferibili quelli a figura intera. Tuttavia, anche quelli da parete o da terra sono accettabili in caso di mancanza o, nel secondo caso, di abbondanza di spazio.

Altra componente importante nell’arredo sono le tende. Ci sono modelli che più si prestano di altri a far parte della camera. Da questo punto di vista, dovremmo concentrare l’attenzione su quelle con doppio bastone. Sono perfette per permettere il passaggio della luce di giorno e garantire il buio necessario per riposare la notte.

Corredo da letto e componente floreale

Sono spesso sottovalutati, ma coperte e cuscini sono parte integrante dell’estetica della stanza. Per questo, il consiglio è di acquistarli in coordinato. Possiamo sceglierli di un colore simile al resto della camera, oppure contrastante ma complementare. Arricchiamo tutto con accessori con fantasie varie, a righe o quadretti. Infine non scordiamoci qualche allegra piantina da curare a dovere.