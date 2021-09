Il mese corrente è stato preso d’assalto dai futuri sposi. Ogni fine settimana ormai si conta un gran numero di matrimoni a cui dobbiamo prepararci. Le cause di questo affollamento sono diverse. Prima fra tutte il Covid che ha impedito a molte coppie di realizzare il loro sogno prima dell’estate. Durante l’estate invece alcuni erano intimoriti da una possibile chiusura improvvisa, mentre altri semplicemente hanno preferito evitare questo periodo. In effetti, rischiavano di entrare in conflitto con le vacanze di molti invitati. Senza contare le temperature molto elevate, soprattutto quest’anno.

Eccoci quindi arrivati a settembre, un mese del clima mite e ancora non troppo piovoso. Quindi molti di noi si trovano nella situazione di dover scegliere il proprio abbigliamento per celebrare questi importanti eventi. Oggi infatti daremo 4 consigli utili su quale abito scegliere per i tanti matrimoni di settembre. In questo modo sapremo orientarci meglio per quanto riguarda scelta di colori, stili e tessuti. Anche perché certe cose è meglio considerarle con un certo anticipo.

4 consigli utili su quale abito scegliere per i tanti matrimoni di settembre

A meno che gli sposi non abbiano specificato un dress code definito, non ci sono vere e proprie regole che dobbiamo rispettare. Allo stesso tempo ci sono diverse pratiche non scritte volte a rispettare gli sposi attorno a cui ruota tutto l’evento.

Ecco perché il primo consiglio è di evitare assolutamente di vestirsi con abiti bianchi. Infatti nessuno dovrebbe confonderci con la sposa creando situazioni imbarazzanti per tutti. Allo stesso modo spesso consigliano di evitare il nero, perché richiama i funerali. Va anche detto però che questo colore è stato piuttosto sdoganato negli ultimi anni.

La scelta del colore può anche essere influenzata dal luogo della cerimonia e dal periodo. I colori chiari vanno bene sia di giorno che di sera, mentre i colori scuri sono più indicati per quest’ultima. Per quanto riguarda settembre invece abbiamo una buona scelta di colori e tessuti. Infatti questo è un mese a cavallo fra l’estate e l’autunno e possiamo quindi permetterci sia vestiti leggeri che più strutturati.

Il secondo consiglio comunque è quello di prevedere di vestirsi a strati dal momento che potremmo provare sia caldo che freddo nello stesso giorno. Il terzo consiglio riguarda il motivo. Ultimamente vanno molto di moda gli abiti fioriti, che danno colore e movimento ma senza esagerare.

In ultimo forse il consiglio più importante. Per risolvere l’indecisione scegliamo il vestito in cui ci sentiamo più a nostro agio. Il giorno del matrimonio è un giorno di festa e sentirci bene nel nostro abito ci farà sentire più leggere. Scegliamo quindi ciò che ci valorizza, evitando certi abiti se abbiamo le braccia grosse o morbide.

Anche la nostra acconciatura deve essere ordinata e curata. Ad esempio potremo sceglierla fra i tagli di capelli che ci faranno ringiovanire anche di 10 anni.