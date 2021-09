Ci sono dei dettagli del nostro corpo che per quanto siano naturali non ci fa piacere vedere. Alcuni di questi sono propri del corpo femminile. Un esempio sono i fianchi abbondanti o l’accumulo di grasso nel basso ventre. Allenamenti e diete, infatti, sono volti soprattutto a eliminare questi “difetti” piuttosto che a migliorare la salute. Però anche l’abbigliamento fa la sua parte. Infatti, ci sono dei vestiti che riescono a nascondere le parti che meno ci piacciono e a mettere in evidenza ciò che vogliamo valorizzare. Avevamo già parlato di 4 capi che stanno bene su ogni tipo di fisico e che valorizzano i propri punti di forza senza dover rivoluzionare il guardaroba. Oggi invece vogliamo concentrarci su una parte del corpo che le donne hanno molta difficoltà a tenere in forma. Fortunatamente il nostro abbigliamento può essere un fedele alleato, se facciamo le scelte giuste. Infatti, pochi sanno cosa dobbiamo indossare per mascherare braccia grosse o flaccide. Ci saremo rese conto, infatti, che certi vestiti mettono soprattutto in evidenza questa parte piuttosto che nasconderla. Una volta letto questo articolo però sapremo esattamente cosa fare per evitarlo.

Pochi sanno cosa dobbiamo indossare per mascherare braccia grosse o flaccide

Per capire cosa indossare per evitare di mettere in evidenza le nostre braccia basterà partire dagli abiti che le accentuano. Solitamente sono magliette o top piuttosto scollati, magari con spalline molto sottili. Questo crea un evidente contrasto con le dimensioni di spalle e braccia. Infatti, questo tipo di spalline fa concentrare lo sguardo sulla superficie di pelle esposta e quindi sul grasso accumulato. La soluzione è preferire abiti e top che coprono le braccia.

Le maniche lunghe sono un’ovvia scelta, ma non sempre possiamo indossarle. Quando fa caldo, infatti, non dobbiamo sottoporci a una sauna forzata. Abbiamo delle alternative. Possiamo infatti scegliere una maglietta con la manica a tre quarti o che si ferma poco prima del gomito. Questo darà un aspetto più slanciato alle nostre braccia con un effetto ottico dimagrante. Un’alternativa molto utilizzata dalle icone di stile sono le maniche pendenti. Cioè quelle che sono talmente larghe che formano una sorta di elegante drappo che ricopre dolcemente spalle e braccia. Con questo siamo arrivati all’ultimo suggerimento.

Un’altra caratteristica del nostro vestiario che potrebbe mettere in evidenza braccia grosse o flaccide riguarda il diametro delle maniche. Infatti, queste potrebbero essere troppo strette o aderenti. Quindi, è chiaro che, andando a stringere su una parte morbida, maniche di questo tipo metteranno in evidenza il problema. Dobbiamo quindi prediligere maniche ampie o molto elastiche. Combiniamo il tutto con questi tagli di capelli che ci faranno ringiovanire anche di 10 anni e il gioco è fatto.

Approfondimento

Belle e affascinanti anche in spiaggia indossando il giusto costume per ogni fisico