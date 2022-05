4 consigli utili per creare un armadio virtuale ed ottenere un guardaroba perfetto 

Per un guardaroba adatto al proprio stile di vita e che rispecchi completamente la nostra personalità, è consigliabile sfruttare la grande opportunità dei nostri tempi: la Rete. Si può creare sullo smartphone, computer o tablet una bacheca virtuale dei look preferiti, quelli che ispirano di più e quelli che indossiamo con disinvoltura e con la convinzione che siano la nostra seconda pelle.

Chi proprio non è tagliato per il web può creare delle bacheche fisiche con ritagli di giornale o stampare idee o modelli direttamente da Internet. Tuttavia, senza forbici e colla, la ricerca risulterà molto più facile veloce e proficua.

Pinterest è la app perfetta

Tra i 4 consigli utili per creare il nostro guardaroba, possiamo annoverare anche le app. Sono molti i siti dove si possono scoprire capi che corrispondono allo stile desiderato ma la app maggiormente indicata per la creazione di un armadio virtuale è Pinterest. Questo perché permette una ricerca specifica. Il segreto per trovare il look perfetto è digitare le parole chiave in inglese nella barra della ricerca. Ad esempio: “Blazer outfit ideas”.

È consigliabile chiudere sempre con la parola “Street Style” perchè così facendo potremo sfruttare molti più suggerimenti. Oppure si può digitare soltanto “Street Style” e tantissime idee compariranno sullo schermo del vostro smartphone, tablet o pc. Tra le parole chiave più proficue ci sono anche: Paris fashion, jeans outfit for women, casual chic style, office outfit, elegant outfit red carpet. Per trarre ispirazione da donne famose, le parole chiave consigliate al momento sono: Kate Middleton, Queen Letizia, Miroslava Duma e tutte le influencer fonte di ispirazione.

Una volta individuata una foto che piace la si può salvare su una bacheca da nominare opportunamente “il mio armadio”. Naturalmente non è obbligatorio che tutto il web sbirci il nostro armadio virtuale, si può benissimo mantenere privata la bacheca.

Come l’armadio fisico, anche quello virtuale lo si può suddividere in base alle esigenze creando più di una bacheca. Si possono così creare tre armadietti-bacheche anzichè una e nominarle ad esempio, così: Tempo libero (per l’abbigliamento casual) Lavoro (per quello semi formale) Eventi e cerimonie (per una versione più formale).

Dopo essersi fatti un’idea del look che si vuole adottare è bene controllare subito se nell’armadio reale abbiamo già quei capi che hanno attirato la nostra attenzione e ci hanno fatto battere il cuore. Ad esempio: pantalone taglio uomo, camicia di jeans, impermeabile, borsa di cuoio e un certo tipo di scarpe da ginnastica. Se non ci sono, allora si potrà fare una lista di ciò che si deve acquistare e dove. Magari nelle note del telefono o nel quaderno preferito. Così facendo non si rischia di incappare in acquisti superflui, in doppioni o compere costose.

