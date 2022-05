Vampate di calore, cattivo umore, disturbi del sonno e stanchezza sarebbero solo alcuni dei sintomi che tutte le donne affrontano a partire dai 45 anni. A questi si assocerebbe spesso la frustrazione per un aumento di peso che appare ingiustificato. A fronte di abitudini alimentari e di vita invariate si assisterebbe ad un aumento dei centimetri della circonferenza, ad un mutamento del corpo e della pelle ai quali non si è pronte. La menopausa si insinua nella vita delle donne in un momento in cui ci si sente ancora giovani. Piuttosto che lasciarsi andare allo scoramento è bene agire per ritrovare se stesse.

Cosa fare per non ingrassare fino a 15 chili in menopausa combattendo i segni del tempo e restando giovani anche dopo i 50

Il senso di inadeguatezza che porterebbe le donne a diventare nemiche dello specchio potrebbe essere vinto grazie alla determinazione e qualche consiglio. In menopausa si potrebbe ingrassare anche di un chilogrammo ogni anno arrivando ad accumulare fino a 15 chili.

La causa principale di questo sovrappeso indesiderato sarebbero gli ormoni. In questa fase, infatti, le ovaie smetterebbero progressivamente di produrre estrogeni e progesterone creando uno squilibrio per il corpo. Infatti, gli ormoni agirebbero sul metabolismo di grassi e zuccheri dando il via a quella che viene chiamata sindrome metabolica. La carenza di estrogeni porterebbe inoltre a far aumentare la necessità percepita di dolci e carboidrati, anche a supporto di stati d’ansia e depressione.

Dunque, si dovrebbe agire per l’estetica e soprattutto per la salute. Il sovrappeso comporterebbe un aumento del rischio di malattie come ipertensione, diabete e neoplasie mammarie ed endometriali.

Il metabolismo rallenta e il grasso aumenta

Il metabolismo basale subirebbe un brusco rallentamento in questa fase. Ciò significa che le calorie consumate dall’organismo a riposo diminuiscono considerevolmente. Ci si chiede quindi cosa fare per non ingrassare senza cambiare troppo la propria vita.

Viene da sé che occorre diminuire le calorie in entrata per ristabilire un equilibrio. Ma non basta. La menopausa indurrebbe anche una riduzione della massa muscolare e della tonicità della pelle. Bisognerebbe quindi praticare attività fisica anche moderata ma costante. Sarebbero consigliabili esercizi aerobici di resistenza e potenziamento muscolare. L’attività fisica mirerebbe a far perdere massa grassa e migliorerebbe anche l’umore.

Per chi è meno allenato sarebbero sufficienti 20 minuti al giorno di camminata a ritmo sostenuto. Chi è più abituato a fare sport può cimentarsi con 40 minuti per 3 volte a settimana di jogging.

Una dieta sana e bilanciata farebbe il resto. Prediligendo frutta, verdura, legumi, noci, carne bianca e pesce si potrebbe attuare uno stile di vita che mira alla longevità. Non dimentichiamo inoltre che gli squilibri ormonali non riguardano soltanto le donne. Anche gli uomini devono affrontare dei cambiamenti che spesso li colgono impreparati.

Sentirsi bene e stare bene fa apparire più giovani anche dopo i 50 anni.

