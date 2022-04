Ogni età ha la sua bellezza, l’abbigliamento indicato e le sue particolarità. Man mano che gli anni passano può essere ancora più importante studiare bene il proprio look. Questo aiuta a valorizzare il proprio fisico e a nascondere qualche piccola insicurezza. Avere nell’armadio i capi giusti, aiuta a vestirsi senza dover impiegare troppo tempo nella scelta degli outfit e senza correre il rischio di sbagliare.

Ogni donna over 50, ad esempio, dovrebbe avere in armadio una gonna alla caviglia, morbida e color oro per le occasioni importanti. Questa è perfetta con sandali dello stesso colore e una piccola pochette. Allo stesso modo, bisognerebbe avere almeno un abito lungo e stretto in vita in tinta pastello. Per i look più casual, invece, basta puntare tutto su un jeans dal taglio dritto e classico.

Recuperiamo questi outfit che ringiovaniscono all’istante

Un altro capo che ogni donna sopra i 50 anni dovrebbe avere nel guardaroba è un semplice blazer blu. Specialmente se il modello in questione ha i bottoni dorati l’eleganza è, infatti, assicurata. Possiamo abbinarlo a jeans e mocassini, ma anche a gonne e vestiti.

Tra i 10 capi per un perfetto guardaroba over 50 rientrano pure le magliette stampate, specialmente con l’arrivo della primavera. Una donna sopra i 50 anni non deve rinunciare a essere giovanile e divertente. Le magliette stampate con scritte, loghi o immagini rappresentano un ottimo modo di giocare con l’età.

In ogni armadio deve esserci anche un abito fantasia dal taglio classico. Si tratta di un capo dallo stile indiscusso e fondamentale per apparire donne raffinate e chic. Tra le fantasie migliori troviamo fiori, motivi geometrici e pois.

Gli ultimi dei 10 capi per un perfetto guardaroba over 50 con cui essere donne sempre stilose e giovanili

Una hand bag è quello che serve per affrontare gli impegni quotidiani con la borsa giusta. I manici sono rigidi, semicircolari e comodissimi tanto in spalla che a braccio. Non a caso, la borsa a mano è stata tra i modelli boom anche di quest’inverno. E non può mancare un bellissimo trench color écru, da allacciare in vita per delineare la figura. Gli ultimi 2 capi rappresentano la combo perfetta per donne elegantissime. Si tratta di una camicia modello blusa in fantasia floreale rosa e un blazer oversize color cipria. Entrambi sono sinonimo di grande stile anche per occasioni importanti, come matrimoni, battesimi e altre cerimonie.

Approfondimento

4 abiti mozzafiato che le amanti del nero dopo i 40 anni adoreranno