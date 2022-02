Le sopracciglia sono una componente fondamentale del nostro viso.

Se pensassimo per un attimo di non averle, probabilmente ci sentiremmo un po’ vuote, con la fronte troppo ampia e senza parte della nostra espressività.

Queste, infatti, ci aiutano a comunicare, incorniciano gli occhi e danno un contributo fondamentale nel definire il nostro sguardo.

Per questo sarebbe meglio non lanciarci a capofitto in quelle mode che usano così tanto ceretta o pinzetta da lasciare una strisciolina di peli quasi invisibile.

Al contrario, le nostre sopracciglia naturali dovrebbero essere sempre l’opzione A.

Tuttavia, per avere un aspetto sistemato e curato, non dovremmo lasciarle crescere incolte ma occuparcene come vedremo nell’articolo di oggi.

4 consigli top per fare delle sopracciglia perfette da sole più 1 trattamento di bellezza per infoltirle naturalmente

La prima cosa che potremmo fare sarebbe cambiare il nostro approccio, e sentimento, nei confronti delle pinzette.

Questo strumento non lo dovremmo immaginare come un “falcia-sopracciglia” mettendoci una croce sopra.

Piuttosto, se usato nel modo corretto, potrebbe stupirci e diventare indispensabile.

Innanzitutto, dovremmo utilizzarlo solamente per dare una leggera sfoltita, eliminando i peletti che escono fuori dalla forma abituale.

Poi, ecco altri suggerimenti utili:

prima di “spinzettare”, dovremmo ammorbidire la zona, idratandola con un goccio della nostra crema viso o con un siero;

utilizzare una pinzetta piccolina e appuntita;

tirare il pelo con un movimento deciso verso l’alto, seguendo la direzione di crescita, tirando dalla radice.

Altri 2 consigli d’oro

Se avessimo bisogno di ravvivare e intensificare il colore, potremmo scegliere un qualsiasi prodotto colorante tra matite, polveri e gel.

L’importante sarebbe scegliere una nuance non identica al nostro colore di partenza ma leggermente più scura.

Inoltre, per una forma impeccabile ma naturale, dovremmo passare la matita solamente dove ci sono punti vuoti, senza farci prendere troppo la mano.

L’ultimo suggerimento

Per completare i 4 consigli top per fare delle sopracciglia perfette a casa, dovremmo sempre ricordarci di pettinarle.

In questo modo le avremo sempre ordinate e vedremo cambiare anche il nostro aspetto prima ancora di aver messo il make up.

Per farlo, possiamo usare un classico pettinino oppure un prodotto in gel trasparente che in più è fissante.

Trattamento di bellezza per folto da vip

Infine, come anticipato dal titolo, ci sarebbe un piccolo trattamento, 100% naturale, che potremmo fare per stimolare la crescita dei peli.

Una volta a settimana, oppure ogni 10 giorni, potremmo fare uno scrub da spalmare delicatamente sulle sopracciglia e nella parte superiore.

Per crearlo, basta miscelare un cucchiaio di zucchero e uno di miele oppure, in caso di pelle grassa, possiamo sostituirlo con uno di banana schiacciata.

Poi, ogni sera, prima di andare a dormire, potremmo applicare qualche goccia di olio di ricino, famoso acceleratore di crescita e rinforzante.

Per concludere, ricordiamo che questi prodotti, benché naturali, non dovrebbero mai entrare in contatto con gli occhi.

