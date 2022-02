Almeno una volta nella vita avremmo sognato di avere degli occhi da gatta o da cerbiatto, sinonimi di uno sguardo profondo, intenso, magnetico e seducente.

Per ottenerlo bisogna fare i conti con la nostra dotazione naturale e lavorare non poco con il make up.

In realtà, più di sfumature, colori, eyeliner e mascara sarebbero proprio le nostre ciglia a fare la differenza.

Sarebbe più che altro una questione di incurvature, lunghezze, spessore, abbondanza e densità che per fortuna possiamo manipolare grazie a dei trucchetti estetici.

Solitamente, possiamo affidarci ad un’estetista e farci fare una laminazione, anche se ultimamente un altro ritocco molto apprezzato è l’applicazione di extension.

In alternativa, per evitare dei trattamenti semipermanenti, potremmo valutare di applicare delle ciglia finte, da attaccare e staccare come e quando vogliamo, in totale autonomia.

Di tipologie ne esistono parecchie e il fatto di lavorare su una parte così delicata potrebbe preoccuparci, soprattutto se fossimo alle prime armi.

In questo articolo, però, vedremo esattamente come fare, prendendo in considerazione i 3 tipi più famosi, per diventare delle applicatrici di ciglia finte provette.

Come mettere le ciglia finte anche con la colla o magnetiche per infoltire e allungare senza extension dall’estetista

Partiamo da quelle che hanno bisogno di uno strato di colla per unirsi alle ciglia che già naturalmente abbiamo.

Quando le acquistiamo dovremmo stare attenti a prenderne un paio che sia:

di un colore quanto più simile al nostro;

di una dimensione simile in lunghezza, anche se possiamo sempre accorciarle usando delle forbicine.

Inoltre, se notassimo che fossero eccessivamente dritte, potremmo incurvarle con un piegaciglia.

A questo punto, potremmo applicare la colla sul bordo inferiore, stando attenti a non farla sbavare, e incollarle più vicine che possiamo alle nostre ciglia.

Qualche suggerimento utile potrebbe essere:

aiutarsi con una pinzetta per sopracciglia;

chiudere la palpebra;

applicarle con un movimento dall’alto e non frontale.

Dopo, dovremmo lasciare asciugare per qualche minuto e poi potremmo proseguire con il resto del make up.

Per toglierle, invece, potrebbe bastare un comune struccante, adatto al waterproof, da applicare con un cotton fioc.

Senza colla

Le ciglia finte che non hanno bisogno di colla extra sono quelle che hanno una parte biadesiva che le manterrà attaccate alle palpebre.

In questo caso, basterebbe semplicemente staccare la pellicola di protezione e applicarle più vicine che possiamo alle nostre ciglia.

Per staccarle, poi, potremmo ammorbidirle sempre con dello struccante e un cotton fioc.

Ciglia magnetiche

Quelle magnetiche sono delle ciglia da applicare sopra e sotto e hanno degli invisibili magneti che si attraggono e che le tengono al loro posto.

Per applicarle, prima dovremmo posizionare quelle superiori e poi quelle inferiori, facendo combaciare per bene i magneti.

Infine, per levarle sarebbe sufficiente tirarle delicatamente in senso opposto separando i magneti.

Allora, ecco come mettere le ciglia finte per avere finalmente quello sguardo da gatta o da cerbiatto che abbiamo tanto sognato.

