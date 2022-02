Ecco come abbellire sia una casa vecchia e piccola con pochi soldi sia 5 cose di uso comune, senza dimenticare il balcone

Se vogliamo rimodernare una casa vecchia senza spendere cifre esorbitanti possiamo pensare a diverse soluzioni.

Per esempio se i muri sono decorati con carta da parati, il primo passo è quello di togliere la carta e utilizzare tinte termoisolanti per dare una rinfrescata e proteggerli dalle muffe.

Ridando luce ai muri, la casa potrebbe diventare irriconoscibile. Se i muri sono in pietra è necessario valorizzarli perché i mattoni a vista sono in grado di garantire un tocco rustico come pochi altri materiali.

Lo stesso discorso vale per il parquet. Ha un fascino che non tramonta anche quando invecchia e attraverso i trattamenti adeguati può tornare come nuovo.

Alcuni oggetti inaspettati

Se abbiamo una vena creativa e vogliamo dare sfogo alla fantasia, ecco come abbellire una casa vecchia utilizzando oggetti che vogliamo riciclare.

I barattoli di vetro si prestano a una varietà di impieghi incredibili da portaoggetti in salotto a contenitori per le spezie in cucina.

Ma con le lampadine inserite nei coperchi, anche un paio di barattoli legati tra loro e sistemati sul soffitto come lampadari possono trasformarsi in un vero e proprio oggetto di design.

Grazie a una semplice decalcomania e ad una luce al led possono diventare lampade di tendenza da posizionare nei punti meno luminosi. Con poche decorazioni inoltre si trasformano in esotici vasi per fiori che arricchiscono gli spazi.

Secchi e vecchi contenitori di plastica se decorati con corde sottili o spago possono trasformarsi, anche loro, in vasi per fiori o vasetti per le erbe aromatiche. Sono molto eleganti le decorazioni in bambù che oltre a permetterci di recuperare il vecchio contenitore riescono a valorizzare la pianta che abbiamo scelto.

Un vecchio asse da stiro a cui applichiamo dei sostegni di legno grezzo trattato con colorante rustico o vernice spray può trasformarsi in un tavolino ideale per l’ingresso. Lo stile industriale può adattarsi a ogni tipo di arredamento.

Ecco come abbellire sia una casa vecchia e piccola con pochi soldi sia 5 cose di uso comune, senza dimenticare il balcone

Le vecchie cornici sono oggetti a cui è facile dare una seconda vita. Per esempio possono diventare delle lavagne in cui inserire dei supporti sui quali scrivere gli appunti per la spesa. Oppure possono trasformarsi in arredo da sistemare all’ingresso inserendo uno specchio.

Se vogliamo sbizzarrirci, le piccole cornici disposte a cerchio su un muro sguarnito possono diventare un orologio da parete con design particolare.

E non dobbiamo dimenticarci del balcone. È possibile creare un vero e proprio angolo relax attraverso l’utilizzo del pallet. In questo modo possiamo creare comodi divani e utili tavolini.

La superficie va prima disinfettata con acqua e candeggina oppure con aceto se vogliamo ricorrere a un rimedio naturale. La carta abrasiva permette di pulire il pallet a fondo mentre l’alcol eliminerà i residui. Con una vernice coprente anche spray dipingiamo il pallet. Tre pallet uno sopra l’altro come sedile e uno sistemato come spalliera dovrebbero bastare per un salotto a due posti. Se sfasiamo la sistemazione di due pallet posizionati uno sopra l’altro possiamo ottenere un tavolino intrigante di grande effetto scenico.