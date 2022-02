Marzo è finalmente alle porte, la primavera è nell’aria e per tutti è arrivato un momento di rinnovamento. Ma che cosa ha da dire l’astrologia riguardo alle nostre fortune in amore e sul lavoro nel prossimo mese? Le novità sono molte e interessanti. Per alcuni, anche svanito l’incanto del mese di San Valentino, si prospetta una primavera molto proficua in amore. Ci saranno armonia, equilibrio e affiatamento nella coppia. Questo vale soprattutto per i fortunati segni del Leone e del Toro. Ma attenzione, perché altri segni avranno invece una svolta estremamente positiva riguardo alla sfera del lavoro e delle finanze personali. Sono tre in particolare i segni che vedranno i loro conti in banca lievitare e nuovi orizzonti aprirsi sul luogo di lavoro. Vediamo di quali segni si tratta.

Sfortunati in amore, fortunatissimi al lavoro

Anche chi non è fortunato in amore, si può consolare con altre grandi soddisfazioni. Marzo sarà il mese della svolta lavorativa per tre segni che finora hanno avuto alterne fortune sul fronte economico. Con la primavera arriverà non soltanto più stabilità, ma anche un miglioramento sia dal punto di vista organizzativo che da quello economico. Ma ecco chi sono i fortunati.

A marzo Leone e Toro trionferanno in amore ma sono questi tre segni che devono aspettarsi enormi soddisfazioni monetarie ed economiche

I tre segni che questa volta avranno una svolta economica sono i Gemelli, l’Ariete e la Vergine. Per loro si prospetta un marzo davvero proficuo, ecco perché.

I Gemelli prendono l’iniziativa sul lavoro

Finalmente i Gemelli cominciano a schiarirsi le idee su quali sono i loro obiettivi finanziari e lavorativi a medio e lungo termine. Questo darà loro la grinta necessaria per prendere l’iniziativa sul luogo di lavoro, che porterà finalmente a sviluppi positivi. Questa ventata di aria fresca si rifletterà anche in busta paga, con grandi soddisfazioni in arrivo,

L’Ariete sfrutta al massimo le sue potenzialità

I nati sotto il segno dell’Ariete sono famosi per la loro grande energia e lo spirito di iniziativa, bilanciati però dalla capacità di riflettere e da una ferrea autodisciplina. Qualità estremamente preziose non solo nella sfera privata, ma anche in ambito lavorativo. E l’Ariete sfrutterà al massimo questi suoi doni per intavolare nuovi progetti e nuove iniziative che avranno dei risultati vantaggiosi anche sul conto in banca.

Si prospettano nuove opportunità per la Vergine

Se a marzo Leone e Toro trionferanno in amore, sul lavoro è il momento della Vergine. La precisione, la cura per i dettagli e il grande senso di giustizia dei nati sotto il segno della Vergine torneranno utili più che mai durante il mese di marzo. La vergine potrà aspettarsi nuove responsabilità sul luogo di lavoro. È vero, richiederanno più impegno, ma le soddisfazioni finanziarie non tarderanno ad arrivare.

