Basta pongo e plastilina appiccicati ovunque, prepariamo questo slime per i bambini che non lascia nessun residuo su mobili e pavimenti

Intrattenere i bambini non è mai un’impresa facile, e se non vogliamo lasciarli tutto il pomeriggio davanti al PC o alla televisione dobbiamo inventarci qualche altro passatempo. Sfortunatamente, però, la maggior parte dei giochi che i bambini amano, tendono a creare molto disordine in casa. Quando poi si passa al fai da te e ai giochi creativi, il disordine aumenta esponenzialmente. Tra i giochi amati da tutti i bambini del mondo c’è il modellismo con il pongo, la plastilina o la pasta di sale. Un’attività di certo divertente (anche per gli adulti) ma che ha delle conseguenze spiacevoli per chi deve pulire la casa: pasta unta e indurita appiccicata dappertutto. Ma se non vogliamo dover ripulire la casa ogni volta che i bambini giocano al modellismo, c’è una soluzione: uno slime fatto in casa che non lascia nessun residuo.

Non lascia nessun residuo su tovaglie, mobili, pavimenti e maniglie

La soluzione per far giocare i bambini in pace, senza preoccuparsi dello sporco c’è: basta creare in casa uno slime che non lascia residui. Non si tratta di un’utopia, in realtà bastano due soli ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Basta pongo e plastilina appiccicati ovunque, prepariamo questo slime per i bambini che non lascia nessun residuo

Per preparare uno slime che non si appiccica ai mobili e ai pavimenti bastano due ingredienti: amido di mais e acqua. Procediamo in questo modo: in una ciotola capiente mettiamo diversi cucchiai di amido di mais, poi cominciamo ad aggiungere l’acqua molto lentamente mescolando di continuo. Quando lo slime raggiunge la consistenza desiderata, è pronto. Si tratta di uno slime pulito, che non lascia unto e residui. Ma per renderlo ancora più divertente possiamo aggiungere qualche ingrediente.

Aggiungiamo detersivo per i piatti per renderlo elastico

Basta pongo e plastilina appiccicati ovunque, usiamo lo slime con l’amido di mais per creare un gioco pulito che farà divertire i bambini. Se vogliamo renderlo ancora più divertente, possiamo aggiungere qualcosa che lo renderà lucido ed elastico: basta qualche cucchiaio di detersivo per i piatti. Il detersivo, infatti, darà allo slime una consistenza molto più elastica, ma sempre compatta. I bambini potranno divertirsi in giro per la casa con lo slime e noi non dovremo preoccuparci che lascino residui unti e appiccicosi in giro. Se vogliamo renderlo ancora più interessante e colorato, possiamo aggiungere un po’ di colorante alimentare, oppure dei colori a tempera e del glitter.

Ma lo slime non è l’unico gioco all’antica che i bambini amano. Ultimamente è tornato di moda un altro giocattolo amato dalle generazioni passate, che costa poco e li farà divertire.

Approfondimento

Per la gioia dei genitori torna di moda questo giocattolo che costa poco e renderà i bambini felicissimi