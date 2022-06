Avere una tenda da sole ci porta molti benefici. Ci ripara non solo dal calore del sole estivo, ma anche dal vento. Con l’arrivo dell’estate, non possiamo farne a meno per un buon pranzo in terrazzo. Un accessorio che in alcuni casi riesce anche a garantirci un po’ di privacy, oltre che di ombra. Estremamente utile, la tenda da sole è costruita in modo particolare, con tessuti che proteggono da raggi UV e abbastanza resistenti agli strappi.

Nonostante i materiali siano particolarmente efficaci, contro la formazione di muffe e macchie, le tende da sole hanno bisogno di una pulizia e manutenzione costante. Possiamo scegliere di utilizzare dei detergenti appositi, che però possono risultare molto costosi. Grazie a qualche rimedio casalingo, però, le nostre tende da sole potranno tornare a risplendere.

Per far splendere le tende da sole ed eliminare le macchie ecco 5 rimedi della nonna con bicarbonato e aceto

Per prima cosa dobbiamo capire qual è la nostra principale preoccupazione. Diverse problematiche richiedono diversi rimedi. Se si tratta di incrostazioni di sporco, causati principalmente da polvere, foglie e sabbia, allora pulire sarà semplice. Grazie ad una spazzola da bucato, con setole morbide, potremmo strofinare l’incrostazione. Questo tipo di pulizia dovrebbe essere eseguito ogni settimana, per evitare che lo sporco si accumuli e formi macchie quando piove.

Per macchie ostinate non utilizziamo spazzole dure, perché potrebbero danneggiare la nostra tenda. Versiamo dell’acqua tiepida e un detergente delicato in una bottiglia spray. Spruzziamo la soluzione direttamente sulla macchia e lasciamo agire per almeno 20 minuti. Poi risciacquiamo con abbondante acqua e lasciamo asciugare. Ricordiamoci di non chiudere la tenda fino a quando non sarà completamente asciutta per evitare la formazione di muffe e funghi.

Soprattutto se le macchie sono date da escrementi di uccelli ricordiamoci di pulire con cura. Infatti, questo tipo di sporco potrebbe irrimediabilmente danneggiare la tenda. Per liberarci da questo problema utilizziamo un panno e dell’aceto di vino. Intingiamo il panno nell’aceto e passiamo sopra la macchia, poi risciacquiamo con abbondante acqua. In questo modo la nostra tenda sarà salva.

Ricordiamoci di asciugare le tende prima di richiuderle

La tenda potrebbe anche essere soggetta a muffa. Se vogliamo scegliere dei prodotti chimici ricordiamoci sempre di scegliere quelli non contenenti cloro e candeggina. Questo perché potrebbero rovinare e deteriorare il tessuto. Meglio quindi scegliere un metodo casalingo contro la muffa. Possiamo creare un composto di acqua e aceto. Se invece vogliamo anche un’azione sbiancante è altamente consigliato acqua e bicarbonato, per far splendere le tende da sole come appena comprate.

Infine se sono presenti zone sbiadite a causa della luce, ci basterà utilizzare una gomma da cancellare. Cancelliamo delicatamente la macchia e la nostra tenda tornerà come nuova. Con questi piccoli trucchi le tende da sole torneranno a splendere.

