Tutti gli amanti della bellezza e del benessere si concentrano moltissimo sulla cura del viso, perché la pelle sia perfetta e priva di rughe.

Tuttavia, esiste un’altra parte del corpo che tradisce la vera età delle persone: il collo. Infatti, a causa della pelle sottile è molto facile che con l’avanzare dell’età sia uno dei principali punti in cui si formano rughe e pelle cadente.

Per cui, pur avendo un viso dalla pelle bella e liscia, ci si può ritrovare con le rughe sul collo, che fa tanto “vecchia signora”.

Ecco perché è così importante prevenire le rughe del collo e continuando a leggere vedremo come fare.

4 consigli più due trucchi per prevenire le rughe del collo ed avere una pelle giovane e distesa anche a 50 anni

Vediamo quali sono:

a) stretching: rafforzare i muscoli del collo è fondamentale per una pelle giovane e senza rughe e lo stretching è il miglior alleato;

b) idratare: idratando sempre il collo in abbondanza si darà una mano alla pelle del collo, permettendole di restare distesa e forte. Se ancora non si hanno rughe e in famiglia non ci sono casi di rughe sul collo in giovane età, la normale crema viso andrà benissimo. Altrimenti sarà meglio optare per una crema antirughe o specifica per il collo;

c) esfoliare: una routine di beauty care che includa un’esfoliazione delicata del collo una volta alla settimana è perfetta. Infatti, l’esfoliazione eliminerà le cellule morte ed aiuterà il ricambio cellulare per una pelle visibilmente più giovane e distesa;

d) crema solare: una delle principali cause dell’invecchiamento della pelle, anche del collo, è il sole. Infatti, che si tratti di docce solari o del sole, i raggi rovinano la pelle. È perciò fondamentale proteggersi con della crema solare, per non ritrovarsi a 30 anni con il collo ed il viso già segnati dalle rughe.

Seguendo questi 4 consigli più due trucchi per prevenire le rughe del collo ed avere una pelle giovane e distesa anche a 50 anni!

Cosa fare se le rughe già ci sono

Tuttavia, alcune persone sono geneticamente più predisposte ad avere le rughe sul collo, o già ce le hanno. In questo caso, seguire i 5 consigli può non bastare per prevenire o rimuovere le rughe.

Esistono quindi altri due trucchetti per mascherare le rughe del collo, e non doversi affidare a sciarpe e girocollo per la vita:

a) truccare il collo: un buon make-up artist è in grado di mascherare le rughe del collo e di renderle meno visibili. Quindi, non è impossibile, basta sapere come fare;

b) postura corretta: tenere il collo disteso aiuta moltissimo a distendere le rughe e farle apparire meno marcate.

In conclusione, non esiste un modo naturale per eliminare del tutto le rughe sul collo, ma di certo si può ritardare la loro comparsa anche di 10-20 anni. L’importante è non dimenticare che anche il collo necessita di attenzioni, tanto quanto il viso.