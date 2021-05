Non si può scoprire il mondo senza delle buone scarpe. Avere calzature comode, traspiranti e adatte ai percorsi che abbiamo deciso di fare è fondamentale. Che sia un viaggio in città, oppure un trekking in montagna, dobbiamo sapere quali scarpe scegliere.

Ne va della salvezza dei nostri piedi. Infatti non è raro che dopo pochi giorni vengano piaghe doloranti, vesciche, bolle piene di liquido etc. Allora il viaggio si trasforma e non è più un piacere, soprattutto quando si è scelto di fare lunghi percorsi a piedi. Ecco allora come scegliere le migliori scarpe per viaggi e trekking camminando comodamente su tutti i tipi di terreno alla scoperta dei luoghi e dei cammini più belli d’Italia.

Tipologie di scarpe per lunghi cammini

Che si tratti di cammini cittadini o di campagna, l’importante è avere scarpe affidabili. Si può pensare che qualsiasi scarpa da ginnastica vada bene. Eppure esistono modelli che si adattano maggiormente a lunghe camminate a piedi oppure a percorsi in bicicletta.

Calzature che trattengono il calore, poco traspiranti o fatte di materiali non adeguati compromettono tutto il viaggio. Che si scelgano delle semplici sneakers o modelli da trekking più tecnici, è importante valutare alcuni parametri. Tra questi traspirabilità, comodità o durezza, protezione della caviglia, aderenza al terreno e altezza della suola, presenza di lacci.

Le migliori scarpe per viaggi e trekking camminando comodamente su tutti i tipi di terreno alla scoperta dei luoghi e dei cammini più belli d’Italia

Per tragitti non troppo lunghi con lunghi tratti in asfalto avremo bisogno di grande traspirabilità e confort. Una scarpa troppo dura, di materiali sintetici che fanno sudare i piede o che creano attriti sulla pelle non è assolutamente adeguata.

Se invece si fanno percorsi in campagna o in montagna è da valutare l’acquisto di una scarpa che non appesantisca il piede ma dia sicurezza e protezione su tutti i terreni. Da poco sono nate le scarpe da trail running, una disciplina dove si corre su molte tipologie di terreno.

Questi modelli possono avere una caratteristica incredibilmente utile su tratti in salita e discesa. Si tratta della suola leggermente concava, basculante, dalla presa migliore. Controlliamo sempre che la suola sia abbastanza spessa, per proteggere da sassi o terreni rocciosi, e che abbia una buona aderenza.

Per chi ha problemi al tallone e metatarsi, è bene acquisti modelli dotati di memory foam o solette in gel. Questo permette di camminare su qualsiasi terreno anche per molte ore. Notiamo anche la pesantezza della scarpa, che non ci costringa a sollevare una zavorra.

Approfondimento

Istruzioni per donne che viaggiano da sole