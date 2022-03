Sono questi i leggings più belli della prossima primavera estate 2022 perfetti a tutte le età, anche a 40 e 50 anni

I leggings sono un capo di abbigliamento molto versatile comodo e pratico adatto a qualsiasi età, dalle ragazzine alle donne più mature.

Sono nati come abbigliamento sportivo ed oggi li troviamo nel guardaroba di ogni donna. Infatti possono essere indossati da tutte, basta solo un po’ di accortezza nel caso in cui non si abbia un fisico proprio perfetto. Mentre le ragazzine li indossano non solo con maglioni ma con i top crop, man mano che si va avanti con l’età meglio evitare, specialmente se si ha un po’ di pancia in più.

Ogni anno vengono proposti i tanti colori, le fantasie e i modelli di tendenza in linea con la moda.

Per questa primavera e per l’estate 2022 assistiamo a molte novità tra cui il ritorno, come con i jeans, ai mitici anni’ 80.

Abbiamo la possibilità di una vasta scelta che potrà cadere su colori vivaci, fluorescenti e accesi come l’arancione, il fucsia, i colori pastello e le fantasie a fiori.

Per tutte le donne che vogliono osare di più, ci sono leggings cangianti che variano di colore secondo la luce e la luminosità, e che possono essere indossati sia di giorno che la sera, con un paio di scarpe alte.

Sono questi i leggings più belli della prossima primavera estate 2022 perfetti a tutte le età, anche a 40 o 50 anni

Come con i colori, anche per i tessuti c’è l’imbarazzo della scelta. Infatti, per questa primavera estate 2022 sono stati proposti tessuti in cotone stretch, in maglia, in spandex o in denim.

Grazie alla varietà dei tessuti è stato possibile dare vita a diversi modelli adatti. Ci sono quelli adatti per il giorno o la sera, o per le fresche mattinate primaverili e le calde giornate estive.

I leggings non sono adatti solo per un abbigliamento sportivo ma anche elegante. Infatti, per delle feste oppure per le occasioni importanti possiamo indossare leggings dal tessuto laminato, oppure lucido.

Non sono solo comodi e pratici, ma anche versatili. Possono essere abbinati a qualsiasi capo per sentirsi a proprio agio sempre, ed in ogni occasione.

Sono questi i leggings più belli della prossima primavera estate 2022 e quelli in cotone stretch sono comodi, pratici e adatti per andare al supermercato, in ufficio a scuola oppure per una semplice passeggiata.

Se preferiamo proporci in uno stile anni ’80 basterà mettere un paio di sneakers, gli scalda muscoli e un maglione lungo.

Oppure possiamo abbinarli a una maglia o un top, a una camicia o un cardigan per le più timide o per le donne più mature, che non amano osare troppo.