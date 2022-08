4 consigli con cui potremmo affrontare la menopausa e prepararci ad una nuova fase della vita senza timori

La menopausa è un tabù per molti, ma non parlarne non aiuta, perché è una fase che ogni donna deve affrontare.

In questo articolo vedremo come possiamo prepararci a questa nuova fase della vita con fiducia.

Il viaggio ormonale verso la menopausa può richiedere fino a 10 anni ed è un po’ come una maratona.

Indipendentemente dal fatto che siamo già in menopausa inoltrata o solo all’inizio, vedremo come poter affrontare questa nuova fase della vita senza perdere fiducia in noi stesse.

Cos’è la menopausa?

Prima di vedere i 4 consiglio con cui potremmo affrontare la menopausa, scopriamo cos’è esattamente.

Il termine descrive la fine delle mestruazioni nella donna e il termine del periodo fertile. La menopausa è il periodo del cambiamento ormonale al termine della fase fertile della vita.

Con la menopausa cessa anche la possibilità di rimanere incinta perché cambia la produzione ormonale delle ovaie. Questo è l’inizio di una fase della vita che molte donne attendono con sentimenti contrastanti.

Le donne non dovrebbero temere i prossimi anni, ma vederli come un’opportunità. E per questo è fondamentale affrontare consapevolmente le mutevoli esigenze del proprio corpo e investire sulla propria salute e benessere.

La produzione degli ormoni progesterone ed estrogeni nelle ovaie diminuisce gradualmente, gli intervalli tra i periodi mestruali diventano più lunghi o più irregolari. Questa si chiama pre-menopausa.

Poi inizia la menopausa vera e propria con almeno 12 mesi di assenza di mestruazioni.

In media le donne hanno l’ultimo ciclo mestruale all’età di 52 anni.

Secondo l’associazione professionale dei ginecologi, un terzo di tutte le donne non nota alcun sintomo, un altro terzo ha sintomi da lievi a moderati e un terzo necessita di cure mediche.

I sintomi

I sintomi della menopausa sarebbero:

vampate di calore e sudorazione;

sbalzi d’umore a stati d’animo depressivi;

disordini del sonno;

mancanza di energia;

alterazioni della mucosa intima;

aumento di peso.

4 consigli con cui potremmo affrontare la menopausa e prepararci ad una nuova fase della vita senza timori

La menopausa non è una malattia, ma una fase della vita del tutto normale che possiamo rendere più confortevole con alcuni aggiustamenti dello stile di vita.

Il primo consiglio sarebbe cercare aiuto; avere un esperto di cui ci fidiamo può eliminare molte incertezze e preoccupazioni inutili in questa fase.

La decisione sulla terapia ormonale sostitutiva, ad esempio, richiede una consulenza dettagliata in cui tutti i rischi siano discussi e valutati attentamente.

Il secondo consiglio sarebbe imparare tecniche di rilassamento che possono aiutarci a essere più in sintonia con noi stesse. Lo yoga, per esempio, da fare anche a casa e gli esercizi di respirazione prevengono lo stress quotidiano e garantiscono una mentalità positiva.

Il terzo consiglio sarebbe fare sport che aiuta il benessere mentale e contrasta l’aumento di peso e la perdita muscolare legata all’età.

Il quarto consiglio sarebbe prestare attenzione a ciò che mangiamo. Dovremmo evitare la nicotina, l’alcol, caffè e tè nero. Potremmo integrare la nostra dieta con gli isoflavoni, sostanze vegetali che possono imitare gli effetti degli estrogeni.

Si trovano ad esempio nei prodotti a base di soia, ma anche nei semi di lino, nei legumi, nei cereali, nelle bacche, nelle pomacee e nelle insalate.

