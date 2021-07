L’osteoporosi è un problema che colpisce ben 5 milioni di persone solo in Italia. Addirittura l’80% di questo numero è costituito da donne. Questo disturbo porta le nostre ossa e diventare deboli e fragili, perché il nostro corpo perde o produce poca massa ossea. Le ossa colpite da questa patologia si presentano con spazi e cavità più ampi del normale, portandole ad essere più fragili.

Come detto sopra, questo disturbo affligge maggiormente le donne e le cause sono diverse e molteplici. Innanzitutto, lo scheletro femminile ha mediamente meno calcio rispetto a quello di un uomo. Inoltre, con la menopausa l’osso perde progressivamente calcio a causa di un minore livello di estrogeni.

4 cibi da assumere per prevenire l’osteoporosi e mantenere le ossa forti

Forse non tutti sanno che la dieta può aiutarci a prevenire questo problema, se assumiamo i cibi giusti. Dato che la perdita di estrogeni favorisce un calo della massa ossea, abbiamo bisogno di assumere quantità maggiori di calcio. Secondo la Fondazione Veronesi, in questa fase il fabbisogno quotidiano di calcio sale da 1000 milligrammi al giorno a 1500. Per assumerne le giuste quantità, ci sono dei cibi che sono perfetti per noi perché ricchi di questo minerale.

Non solo latticini

I primi sono senza dubbio i latticini. Quindi, via libera a latte, yogurt e formaggi, specialmente quelli fermentati. Tuttavia, senza nulla togliere a questi che notoriamente sono ricchi di calcio, ci sono altri alimenti adatti per prevenire l’osteoporosi.

Per quanto riguarda le verdure, perfette per il nostro fabbisogno di calcio e vitamina D sono anche le verdure a foglia larga. Tra queste, le più indicate sono il cavolo, gli spinaci e la verza.

Passando alla frutta, ideali in questo caso sono le arance e la frutta secca. In particolar modo, le mandorle ne sono ricchissime: se ne calcolano ben 270 milligrammi per ogni etto.

L’importanza della soia

Per concludere, anche i legumi sono una ricchissima fonte di questo prezioso minerale. La soia, nello specifico, favorisce la mineralizzazione delle ossa prevenendo l’osteoporosi. Nel caso femminile, in particolare, gli isoflavoni che la soia contiene vanno a compensare gli estrogeni mimandone l’azione. Assumere la soia, quindi, riduce gli effetti collaterali della menopausa.

Questi sono i 4 cibi da assumere per prevenire l’osteoporosi e mantenere le ossa forti nel tempo. Questo ci permetterà di avere una vita più sana e di ridurre con il passare degli anni il rischio di fratture.

