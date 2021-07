Quasi 3 milioni di italiani soffrono di ipertrigliceridemia. Questo termine sta ad indicare un’alta concentrazione di trigliceridi nel sangue. Se i valori superano i 150, allora ci troviamo in questa condizione. Purtroppo, questa può causare malattie cardiovascolari e il diabete. Tutto ciò può essere controllato con una dieta sana e che escluda determinati cibi che possono essere molto dannosi per noi. Oggi la Redazione vuole spiegare perché dobbiamo stare attenti a ciò che consumiamo e quali cibi evitare.

Chi soffre di trigliceridi alti deve assolutamente evitare questi 5 cibi e bevande

Contrariamente a ciò che molti possono pensare, gli zuccheri contenuti nella frutta possono nuocerci se la loro concentrazione è molto alta. Come spiegato in questo articolo pubblicato nel 2013 dalla Fondazione Veronesi, è importante infatti sapere scegliere che frutta consumare più spesso e quale solo saltuariamente. Tra i frutti dannosi per chi soffre di trigliceridi alti ci sono banane, uva, fichi e cachi. Ovviamente, dobbiamo ridurre il consumo di frutta sciroppata e candita perché possiedono quantità enormi di zucchero.

Frattaglie, carni e insaccati grassi

Le frattaglie sono alimenti di origine animale che costano poco e che sono ricche di proteine e lipidi essenziali al nostro organismo. Nonostante ciò, essendo molto ricche di grasso, lo sono anche di trigliceridi. Pertanto, se soffriamo di ipertrigliceridemia, è meglio ridurne al minimo il consumo.

Lo stesso vale per carni grasse come quelle di suino e di anatra ed ovviamente gli insaccati. Quindi evitiamo cibi come salame, salsicce e mortadella che possono essere davvero dannosi se soffriamo di questa patologia, se consumati di frequente.

Salse elaborate

Le salse elaborate, come possono essere la maionese e la salsa tartara, possiedono molte calorie e un’alta concentrazione di grassi saturi. Consigliamo quindi di ridurne al minimo il consumo se non vogliamo vedere delle cifre preoccupanti nei valori dei trigliceridi nelle analisi del sangue.

Alcolici

Chi soffre di trigliceridi alti deve assolutamente evitare questi 5 cibi e bevande. Sfortunatamente, non solo i cibi sono responsabili di malattie come l’ipertrigliceridemia, ma anche alcune bevande. Nel nostro caso, dobbiamo cercare di ridurre al minimo il consumo di bevande che possono essere dannose per la nostra salute. Gli alcolici una volta ingeriti vengono metabolizzati dal fegato e conseguentemente trasformati in colesterolo e trigliceridi. Inoltre, se consumati in grande quantità e nel lungo periodo possono nuocere al nostro fegato.

Bevande zuccherate

Un discorso simile vale anche per le bevande zuccherate come, ad esempio, i succhi di frutta. Gli zuccheri in essi contenuti alterano il metabolismo del glucosio. Inoltre, le bevande zuccherate non possiedono altri nutrienti utili al nostro organismo che potrebbero contrastare l’azione negativa degli zuccheri. Ricordiamo che i trigliceridi sono particelle che trasportano il grasso nel sangue e si formano quando la dieta comprende un eccesso di zuccheri e carboidrati.

