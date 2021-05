Finalmente l’Italia si sblocca almeno un po’ e possiamo ricominciare ad uscire. Purtroppo, però, questi mesi sedentari ci hanno lasciato qualche chiletto in più. E se anche siamo stati bravi a mantenere la linea, ognuno ha un proprio fisico che può essere valorizzato. Come fare? Bastano gli abiti giusti! Per questo oggi proponiamo 4 capi che stanno bene su ogni tipo di fisico e che valorizzano i propri punti di forza senza dover rivoluzionare il guardaroba.

Maglietta e vestito a trapezio

Il primo suggerimento riguarda l’utilizzo di un capo che troviamo facilmente in ogni negozio. Molti di noi ce l’hanno anche già nell’armadio. Si tratta di una maglietta o un vestito a trapezio. Questo tipo di capo ha la parte superiore sulle spalle più stretta, poi il tessuto si allarga sino all’orlo. Questo vuol dire che indossare questo vestito o questa maglietta nasconderà completamente la pancetta. Allo stesso tempo la sua struttura quadrata darà un tocco elegante anche ai fisici più asciutti. Possiamo combinarli a dei pantaloni aderenti o a dei leggings e avremmo tenuto un look che ci valorizza senza sforzo.

Wrap dress

Il wrap dress (o abito a portafoglio) è un tipo di vestito molto utilizzato in primavera e in estate. Si tratta di un capo che ci avvolge in vita annodando insieme i due lembi che lo compongono. Possiamo creare un fiocco sul davanti, su un fianco o sulla schiena. Comunque, il risultato sarà una vita definita e un décolleté accentuato. Questo sistema infatti è in grado di farci guadagnare almeno una taglia di reggiseno in più.

Giacca o blazer

Per un look più strutturato la scelta migliore è una giacca o un blazer. E uno dei capi meno impegnativi più facili da indossare. Infatti, basta un jeans, delle scarpe da tennis e una maglietta per completare l’insieme. Aggiungere il blazer, infatti, eleva il nostro look e ci dà l’opportunità di tirarlo fuori dall’armadio. Questo perché non è necessaria un’occasione formale per indossarlo, bastano solo gli abbinamenti giusti. Aggiungere questo strato può dissimulare i difetti che vogliamo nascondere in modo elegante e con gusto.

Pantaloni maschili

Siamo arrivati all’ultimo dei 4 capi che stanno bene su ogni tipo di fisico e che valorizzano i propri punti di forza senza dover rivoluzionare il guardaroba. Si tratta di un modello di pantaloni che tutti abbiamo nell’armadio. Si tratta dei pantaloni dal taglio maschile. Questi non devono necessariamente essere messi insieme un completo. Questi possono essere associati a capi più sportivi che li sdrammatizzano. Il vantaggio maggiore sta nella capacità di nascondere i chiletti di troppo o gambe troppo magre.