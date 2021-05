Periodo di bella stagione, periodo di ananas: cosa c’è di più estivo di una macedonia di ananas o di un antipasto di prosciutto crudo insieme questo frutto?

Una volta che abbiamo provveduto alla complicata operazione di preparazione delle fette, solitamente buttiamo le bucce nel bidone dei rifiuti umidi. Non buttiamo assolutamente le bucce dell’ananas, sono preziosissime per questo straordinario utilizzo.

Ora vedremo perché è così importante conservare le bucce dell’ananas soprattutto se abbiamo piedi dolenti.

In primavera e in estate, soprattutto quando non portiamo calze e calzini, e con alcuni tipi di calzature, è probabile che i nostri piedi sviluppino delle callosità. I calli non solo sono fastidiosi ma anche molto dolorosi e pertanto occorre porvi rimedio.

Nei casi più disperati occorre andare dall’estetista. Ma prima possiamo provare questo trucco davvero efficace.

L’ananas è ricca di enzimi e di bromelina che è una sostanza molto efficace per ridurre l’infiammazione.

Possiamo utilizzare gli scarti del frutto esotico in due modi diversi.

Primo metodo: applichiamo la buccia sul callo. Prendiamo un pezzo di buccia e applichiamolo sul callo. Avvolgiamo in un panno umido e poi in una pellicola trasparente. Teniamolo la buccia in questo modo tutta la notte per almeno cinque giorni. A questo punto non ci resta che raschiare il callo con una pietra pomice. Sarà facilissimo disfarsene.

Secondo metodo: il pediluvio. Prepariamo un infuso con le bucce di un’ananas e un litro e mezzo di acqua. A questo punto portiamo ad ebollizione e lasciare andare a fuoco lento per almeno dieci minuti. Togliamo dal fuoco, leviamo le bucce e attendiamo che il preparato diventi tiepido. Versiamo, quindi, il liquido in un catino ed immergiamoci i piedi per almeno 10 minuti. Il callo ne risulterà decisamente ammorbidito e toglierlo sarà un gioco da ragazzi.

Quindi non buttiamo assolutamente le bucce dell’ananas, sono preziosissime per questo straordinario utilizzo. Se ci sono avanzate altre bucce, qui la Redazione di ProiezionidiBorsa propone altri consigli.