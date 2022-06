Dopo il forte rimbalzo di ieri, oggi un forte ribasso. Tutto continua a muoversi come da frattale annuale e decennale. Cosa attendere per i prossimi giorni?

Ora i mercati azionari potrebbero entrare in una fase di panico.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:58 della giornata di contrattazione del 16 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

12.998

Eurostoxx Future

3.425

Ftse Mib Future

21.765

S&P 500 Index

3.661,63.

Il frattale punta verso ulteriori ribassi ma alcuni oscillatori presentano prime divergenze rialziste

In rosso le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu cosa è accaduto fino al giorno 10 giugno.

Previsioni per la settimana in corso

Massimo fra lunedì e martedì e poi ribasso fino alla giornata di venerdì. La previsione continua a essere confermata dall’andamento dei prezzi.

Ora i mercati azionari potrebbero entrare in una fase di panico. La mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.658. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.709.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.570. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.857.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 22.255. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 24.645.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.839. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.169.

Posizione di trading multidays dei nostri Trading Systems

Short in corso dal 13 giugno e al momento, tranne il tentativo di rialzo e il falso segnale di ieri, non si ravvisano possibili inversioni rialziste per la giornata di domani.

Cosa potrebbe accadere domani sui mercati azionari?

Si attende un’apertura sui massimi di giornata e chiusura sui minimi. Sono possibili forti vendite almeno fino all’apertura di lunedì 20 giugno.

