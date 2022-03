Il periodo primaverile è probabilmente quello più adatto ad un weekend fuoriporta. Il clima mite di questi mesi è quello ideale per passeggiare tra viuzze inerpicate ammirando quello che ci circonda. Non dobbiamo preoccuparci del freddo e della pioggia, o della calura estiva che ci fa sudare ad ogni passo.

È proprio il momento lanciarci alla scoperta di nuovi luoghi ma visti prima. Ma senza allontanarci troppo, visto che il tempo a disposizione è limitato.

Per fortuna l’Italia è uno dei Paesi più belli e vari del Mondo, da nord a sud esistono dei posti davvero incredibili. Montagne per le escursioni, spiagge di finissima sabbia o scogli imponenti che sembrano quasi finti. Ne è un esempio l’Orrido di Nesso, canyon e cascate da sogno poco distante da Como. Oggi però ci sposteremo più a sud, nelle Marche, alla scoperta di una zona davvero da favola.

Un labirinto di cunicoli a pochi passi da un mare cristallino, ecco dove andare per uno straordinario weekend in primavera

Ci troviamo nella Riviera del Conero, un tratto di costa del Mar Adriatico alto e roccioso di incredibile bellezza. Questa zona che va da Ancona fino a Numana comprende ben 16 destinazioni che ci rapiranno il cuore.

Natura, arte, spiritualità e tanto buon cibo a cui è impossibile resistere. A partire da Numana, la Regina del Conero, fino a Sirolo, luoghi dalle spiagge da sogno. Ce n’è per tutti i gusti, per chi ama la ghiaia fine e chi invece impazzisce alla vista degli scogli. Bellissime anche in primavera, per passeggiare a piedi nudi e godersi le crudités di pesce freschissimo. Da vedere la Spiaggia del Frate, la Spiaggia San Michele o quella delle Due Sorelle.

Un salto a 20 minuti di distanza

Ma dopo aver passeggiato sulla spiaggia e aver scoperto questi due centri, non possiamo perderci questa perla nascosta. Osimo e il suo splendido borgo dove ammirare il centro storico e il Duomo di San Leopardo. Ma anche la Basilica di San Giuseppe da Copertino, nella cripta è conservato il corpo del Santo sospeso da terra.

Ma forse lo spettacolo più suggestivo sono le grotte sotterranee al di sotto della città. Un dedalo di cunicoli scavato nell’arenaria che sembra catapultarci in un thriller storico. Gallerie che si snodano per centinaia di metri, ricco di collegamenti ai Templari. Bellissima la sala circolare che chiude il percorso di Grotta Riccioni. Dalla conformazione a stella sembrerebbe essere stato il luogo di ritrovo dei cavalieri dell’Ordine dei Templari.

Insomma, rimarremo senza fiato percorrendo questi luoghi, un labirinto di cunicoli a pochi passi dalla costa che non tutti conoscono. La Riviera del Conero non è solo mare cristallino, nasconde nei dintorni veri gioielli segreti e affascinanti.

Spesso preferiamo mete più famose e turistiche anche per comodità, ma ci perdiamo delle perle di assoluta bellezza. A volte le città meno conosciute possono regalarci emozioni davvero insostituibili.

