Le nostre nonne hanno sempre un rimedio per ogni male. Spesso questi vengono tramandati di generazione in generazione e sono sempre molto usati ed apprezzati.

Oggi vogliamo spiegare come le nostre nonne trattavano il problema dei capillari fragili e che si rompono usando prodotti naturali.

3 efficaci rimedi della nonna per prevenire ed attenuare naturalmente i capillari rotti

Il succo di limone può essere utilizzato per attenuare i capillari rotti. Infatti, forse non tutti sanno che il succo di limone aiuta a fermare l’emorragia favorendo la circolazione. Inoltre, il limone permette di schiarire la pelle rendendo meno visibile il rossore dei capillari.

Se vogliamo preparare un unguento da applicare per alleviare l’infiammazione, uniamo al succo di limone uno spicchio d’aglio e un cucchiaino di olio extravergine d’oliva.

Questo unguento sarà utile a ridurre l’infiammazione dei capillari, a favorire la circolazione e a riattivare il sistema linfatico.

Olio essenziale

Alcuni oli essenziali svolgono una funzione astringente e tonificante su vene e capillari. Scegliamo quegli oli che sono più ricchi di vitamina E. Infatti, questa dona elasticità ai tessuti nutrendoli. Anche la vitamina A fa bene alle vene e ai capillari perché li protegge e li rinforza.

Massaggiare con questi oli le zone dove la fragilità capillare è più evidente può riportarle a uno stato di normalità. Nello specifico, la Redazione consiglia gli oli essenziali di geranio, menta piperita e mandorle dolci.

Olio di semi d’uva

Questo particolare olio è un grande alleato per la microcircolazione. Infatti, è ricco di vitamina E in grado di rafforzare e riparare i capillari rotti. L’olio di semi d’uva aiuta a migliorare l’aspetto della pelle contrastando la fragilità capillare e possiamo trovarlo in erboristeria.

La cause della rottura

Questi sono i 3 efficaci rimedi della nonna per prevenire ed attenuare naturalmente i capillari rotti, ma spieghiamo anche perché i capillari si rompono.

I capillari sono dei vasi sanguigni molto piccoli che si diramano da vene ed arterie. Può succedere che i capillari si rompano e di notare delle macchie rossastre sulla pelle. Questa condizione non è pericolosa però può generare fastidi. Specialmente tra la popolazione femminile questa condizione è molto diffusa e si chiama fragilità capillare.

Ma quali sono le cause che portano a questo problema? Innanzitutto, può trattarsi di semplice predisposizione genetica e sono soprattutto le donne a soffrirne. La fragilità capillare può essere causata da carenza di vitamine, in particolare della vitamina C, ma anche da alterazioni ormonali.

Inoltre, cattive abitudini alimentari, ma anche condizioni di stress ed un’eccessiva esposizione al sole possono provocare questo disturbo.

