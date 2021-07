Le nocciole sono un tipo di frutta secca molto amato per il suo gusto deciso e profondo. Sono ideali nei dolci, perfette soprattutto per fare delle ottime creme. Anche in alcune preparazioni salate si sposano molto bene e creano degli accostamenti originali e gustosi. Le nocciole sono anche un alimento ricchissimo di sostanze nutritive. Contengono vitamine, minerali, proteine e i cosiddetti grassi buoni (gli acidi grassi essenziali). Se mangiate ogni giorno con costanza sono anche utili per pulire le arterie e ci proteggono dall’invecchiamento precoce.

Ma attenzione a mangiare le nocciole in questo modo per abbassare colesterolo e trigliceridi. Un recente studio italiano ha rivelato in che modo è meglio mangiarle per ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue.

La ricerca ha evidenziato che mangiare le nocciole con la loro cuticola (il rivestimento esterno che avvolge il frutto e lo separa dal guscio) è il metodo più efficace per ridurre il colesterolo. Le nocciole che mantengono la loro cuticola, infatti, forniscono al nostro organismo numerosissime sostanze. Tra queste abbiamo grassi polinsaturi e monoinsaturi ma soprattutto fitosteroli. I fitosteroli sono un importantissimo alleato nel controllo del livello di colesterolo e dei trigliceridi nel sangue.

Lo studio ha mostrato come la cuticola delle nocciole, unita ad una dieta equilibrata, sia in grado di abbassare significativamente i livelli di colesterolo cattivo (circa del 7%). Soprattutto in pazienti affetti da iperlipidemia familiare (una condizione genetica caratterizzata da un elevato livello di colesterolo nel sangue già in adolescenza) questo è un aiuto fondamentale per mantenere sotto controllo il colesterolo.

La quantità ideale di nocciole giornaliera da mangiare è di massimo 30 grammi. Sarebbe meglio acquistarle direttamente in guscio, in modo che non si rovinino. Così si potranno aprire solo nel momento del bisogno. Si possono consumare da sole o come aggiunta a tantissimi alimenti. Tritate sullo yogurt a colazione, dentro un’insalata leggera o tostate sopra un dolce, per esaltarne ancora di più il loro sapore.

