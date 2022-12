Chi lo avrebbe mai pensato che ci fosse questo legame tra diabete, sport e controllo della glicemia!

Il diabete è una malattia seria portando complicanze per cuore, reni, occhi. Tuttavia, occorre contrastarla con lo sport e la corretta alimentazione

L’incidenza del diabete in Italia e nel Mondo è in continua crescita. Si tratta di una malattia molto diffusa che, spesso, è collegata all’obesità e alla sindrome metabolica.

Il diabete di tipo 2, che è la forma più diffusa, è condizionata da fattori esterni ossia dall’alimentazione e dallo stile di vita. Pertanto, è molto importante oltre che possibile fare prevenzione per questo tipo di diabete. In negativo, infatti, incidono sedentarietà e mancanza di attività fisica. All’opposto, per attuare una corretta prevenzione, occorre praticare esercizio fisico regolare.

Questo, consente di ottenere molteplici risultati benefici, tra cui:

mantenere sotto controllo il peso ;

; ridurre la glicemia ;

; ridurre la pressione arteriosa ;

; accrescere la sensibilità insulinica e il colesterolo buono.

Inoltre, anche le abitudini quotidiane giocano un ruolo importante, ad esempio quella di spostarsi in bicicletta o a piedi.

I benefici dell’attività fisica e quale preferire

Come indicato, l’attività fisica aiuta a tenere sotto controllo i valori del diabete. Il tutto, in sintesi, migliorando l’insulino-sensibilità e i parametri metabolici del paziente. Tuttavia, nonostante l’importanza che lo sport riveste nel quadro clinico dei diabetici, solo il 20% di essi lo pratica regolarmente.

In generale, l’attività aerobica, come: bicicletta, camminata, yoga e pilates è quella che sortisce i maggiori benefici.

La camminata, ad esempio, va svolta per 30 minuti al giorno, cinque volte a settimana. Si può, inoltre, alternare la camminata veloce a quella lenta, esercizio che aiuta il controllo della glicemia e il sistema cardiovascolare. Molto valido per i diabetici, è anche lo stretching, che migliora la flessibilità muscolare.

Un altro tipo di sport indicato a chi ha questa patologia è il nordic walking, praticato con l’uso delle bacchette da hiking. Grazie ad esso, si attiva la muscolatura, favorendo la riduzione del peso corporeo, rinforzando altresì la capacità cardiorespiratoria.

Insomma, chi lo avrebbe mai pensato che lo sport fosse così importante nella lotta contro il diabete. Le persone allenate, infine, oltre al nordic walking, possono anche praticare altri sport, che prima si reputava essere preclusi ai pazienti diabetici. Si ci riferisce, in particolare, al paracadutismo, all’alpinismo e alle immersioni subacquee.

Chi lo avrebbe mai pensato che ci fosse questo legame tra diabete, sport e controllo della glicemia!

Il diabete è una malattia molto seria che, se trascurata, può portare a complicanze per il sistema cardiovascolare, per i reni, occhi e nervi. Pertanto, per il paziente diabetico, seguire uno stile di vita sano e unitamente alle terapie prescritte, è davvero essenziale.

Altro aspetto importante è l’autocontrollo della glicemia, che può essere fatto alcune volte in un anno o, anche, quotidianamente. Alla cura della stile di vita, infine, si associa quello dell’alimentazione. Questo non significa che il paziente sia pregiudicato sotto questo punto di vista.

Egli dovrà, semplicemente, evitare eccessi di carboidrati e grassi, preferendo frutta e verdura. Inoltre, ci sono degli alimenti da ridurre o mangiare con moderazione, che saranno indicati di volta in volta dallo specialista.