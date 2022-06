Per avere un aspetto sempre ordinato e curato, i capelli giocano un ruolo importante. È inutile negarlo, la ricrescita in bella vista (seppur minima) non è di certo un sinonimo di bellezza. I capelli bianchi, poi, (se non curati alla perfezione) rendono il viso più spento e disordinato. L’incapacità del capello di produrre melanina comporta, soprattutto con l’invecchiamento, una “non pigmentazione” della chioma. Questo processo è del tutto fisiologico. Dunque, sarà inevitabile dover fare i conti con i capelli bianchi, prima o poi. Eppure, non tutti sanno che esistono dei veri trucchetti per rallentare la comparsa dei capelli bianchi.

Per apparire subito più giovani e seducenti, la tintura è la soluzione più gettonata. Non c’è niente di meglio che affidarsi alle abili mani del nostro parrucchiere di fiducia per sfoggiare un colore e un taglio che più valorizza il nostro volto e il nostro animo. Tuttavia, può capitare di non avere il tempo, oppure le risorse economiche da dedicare periodicamente alla nostra chioma. E per questo motivo, trovare dei piccoli, facili e veloci escamotage per camuffare la ricrescita o la comparsa di quei fili d’argento sarà essenziale per essere impeccabili ad ogni occasione.

Dunque, ecco 3 trucchetti velocissimi per nascondere capelli bianchi e ricrescita senza tinta, ideali per chi deve uscire e ha poco tempo

Partiamo subito dallo spray. Una soluzione pratica e rapida per avere un colore sempre perfetto e uniforme. Ideale da usare tra una colorazione dei capelli e l’altra. Attenzione, però, all’applicazione del prodotto. Quest’ultimo, infatti, andrebbe vaporizzato delicatamente per evitare macchie disomogenee. Ricordando che il mercato offre una vasta gamma di prodotti, a titolo puramente informativo, nominiamo:

L’Oreal Paris Ritocco Perfetto – sul mercato dai 10 ai 15 euro;

SCHWARZKOPF – Ritocco Ricrescita – Spray Ritocco – sul mercato si trova dai 5 ai 10 euro;

TESTANERA – Ritocco Ricrescita Spray Ritocco Ricrescita Temporaneo – dai 3 ai 6 euro.

Altro trucchetto è l’ombretto. Delle polveri altamente pigmentate che coprono il grigio dei capelli bianchi, fissandosi sui capelli in modo strategico al fine di coprire la ricrescita per diverse ore. Sempre, a solo scopo illustrativo, nominiamo 3 prodotti:

Revolution – cipria per coprire le radici dei capelli – dal costo che oscilla dai 5 agli 8 euro;

ColorWow – Root Cover Up, Kit per coprire la ricrescita dei capelli, in polvere minerale – dal costo di 30 euro circa;

Ombretti per capelli Kiko Hair Shadow – a 8,90 euro.

Infine, il mascara per capelli è un vero asso nella manica. Copre i capelli bianchi radi e i capelli bianchi alle tempie. Inoltre, è generalmente un prodotto che si asciuga rapidamente. A scopo informativo, citiamo:

L’Oreal Magic Retouch Precision Instant Grey Concealer Brush – a 8 euro circa;

e Schwarzkopf Hair Mascara – dai 5 ai 10 euro.

Dunque, ecco 3 trucchetti velocissimi per nascondere capelli bianchi, ideali per tutte le occasioni.

