La besciamella è tra le salse madri più famose di tutti i tempi. Celebre anche come “salsa bianca”, questa preparazione golosa regala quel tocco speciale a moltissimi piatti. Dalla tradizionale lasagna, ai cannelloni ripieni, fino alla pasta al forno. Oltre ai primi piatti, la besciamella è perfetta anche per condire le verdure in modo eccezionale.

La ricetta classica della besciamella prevede 3 ingredienti principali: latte, farina e burro. L’unione di questi 3 alimenti crea una preparazione chiara e golosa. Con qualche piccolo segreto degli chef potremmo preparare una besciamella talmente liscia e cremosa da fare invidia.

Questa sera, prepareremo una ricetta vegetale. Una besciamella fatta in casa senza burro che renderà i nostri piatti più appetitosi e ricchi di gusto.

Ecco tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

40 ml d’olio extravergine di oliva;

50 g di farina tipo 0;

500 ml di latte di soia, oppure latte di vaccino;

noce moscata q.b.;

un pizzico di sale.

Besciamella fatta in casa senza burro per pasta al forno e lasagne strepitose ma più leggere, parola di nonna. Procedimento

Portare in tavola la besciamella della nonna è davvero semplicissimo. Basteranno 5 minuti di preparazione. Dunque, allacciamo i grembiuli e avviciniamoci ai fornelli! In un pentolino versiamo l’olio e aggiungiamo la farina setacciata. Pian piano mescoliamo e facciamo cuocere a fuoco lento. In questa fase bisognerà mescolare continuamente per evitare la formazione di grumi fastidiosi. Pian piano, versiamo anche il latte a filo. Il segreto per una besciamella liscia è quello di non fermarsi mai. Bisognerà, infatti, mescolare fin quando non si forma una salsa morbida, liscia e cremosa. A questo punto, possiamo aromatizzare la salsetta con un pizzico di noce moscata e un pizzico di sale. Quando la besciamella arriva a bollore, far cuocere giusto un altro minuto e poi spegnere il fuoco. In pochi minuti si realizzerà una besciamella praticamente perfetta.

Consigli extra

Per un sapore più delicato, si può sostituire l’olio d’oliva con quello di semi che regalerà un aroma meno deciso ma altrettanto goloso. Inoltre, possiamo conservare la besciamella in frigo (ben sigillata) per circa 2 giorni. Per una conservazione più duratura, invece, si potrebbe optare per il freezer. Infatti, in congelatore, la besciamella può durare anche un mesetto.

