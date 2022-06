Da oltre tre anni in Italia c’è una misura di aiuto economico alle famiglie che contrasta la povertà. Si tratta, nello specifico, del reddito di cittadinanza che, nel rispetto dei requisiti previsti, può essere richiesto dalle famiglie. Ovverosia, anche da chi è single e fino ad arrivare alle famiglie numerose.

Il beneficio economico, con accredito con cadenza mensile, viene caricato su una carta PostePay, la carta del reddito di cittadinanza appunto. Ma è del tutto anonima e quindi si può usare in tutta riservatezza. Ovverosia, senza che nessuno possa essere a conoscenza del fatto che si prende mensilmente il sussidio.

Come si usa la carta del reddito di cittadinanza nel 2022 e quanti soldi in contanti si possono prelevare

La carta RdC, quindi, si usa sostanzialmente come una classica carta ricaricabile. Ma può essere utilizzata nel rispetto di alcune limitazioni. Per esempio, con la carta del reddito di cittadinanza si può fare la spesa e si possono acquistare i medicinali. Così come è possibile pure pagare le utenze di luce, gas, acqua e telefono.

Inoltre, su come si usa la carta del reddito di cittadinanza nel 2022, c’è da dire che questa è utilizzabile pure per acquistare, per esempio, un nuovo paio di occhiali e anche per comprare abbigliamento a patto che sia non di lusso. Mentre è vietato fare con la carta RdC acquisti online, anche perché lo strumento non è abilitato. Inoltre, non si possono utilizzare le somme caricate sulla carta RdC per giocare d’azzardo. Infine, con le somme caricate sulla PostePay RdC non sono possibili spese legate a servizi finanziari e assicurativi e a servizi di trasferimento di denaro.

Quanto denaro ogni mese si può prelevare in contanti?

La carta PostePay, che è collegata all’RdC, inoltre, permette pure di prelevare denaro contante dagli sportelli ATM, ma anche in questo caso con delle limitazioni. C’è infatti un importo massimo mensile, che è prelevabile in contanti in base alla composizione del nucleo familiare ed alla scala di equivalenza.

Per esempio, attualmente il percettore single di reddito di cittadinanza può prelevare cash al massimo 100 euro al mese. Mentre una famiglia con i due coniugi e un figlio minore, che prende il reddito di cittadinanza, con la carta PostePay RdC può prelevare al massimo 160 euro mensili.

Infine, ricordiamo che il reddito di cittadinanza non è solo un beneficio economico ma è anche una misura di politica attiva per il lavoro. Per questo, chi prende il reddito di cittadinanza, deve rispettare degli obblighi ben precisi.

