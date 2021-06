La Borsa di Milano prosegue nel suo andamento laterale. Neanche la decisione della FED ha smosso il mercato nella seduta di ieri. Difficilmente lo potrà smuovere oggi, considerato anche che in genere il venerdì non è una seduta particolarmente favorevole alle Borse. Dopo una settimana incerta e dopo la contrastata seduta di Wall Street, è possibile che gli operatori preferiscano rimanere alla finestra piuttosto che acquistare.

Nell’articolo di ieri dal titolo: “Questa figura può cambiare il futuro prossimo della Borsa di Milano”, i nostri Esperti sottolineavano un importante aspetto. I prezzi del Ftse Mib nelle ultime sedute hanno progressivamente ridotto l’escursione, ovvero la differenza tra massimo e minimo della giornata. Questo fenomeno ha portato alla formazione di una figura particolare, un triangolo. Nell’articolo si sottolineava come l’uscita dal triangolo avrebbe prodotto un’accelerazione nella direzione dell’uscita. Ieri questa uscita non c’è stata, i prezzi hanno avuto una escursione simile a quella della seduta precedente. Per tutta la giornata si sono mossi tra 25.700 punti e 25.800 punti.

In una Borsa incerta occhi puntati su questo titolo che sta sbancando

La compressione dei prezzi in atto non potrà durare molto a lungo. Forse anche oggi si potranno avere movimenti molto limitati, ma la prossima settimana il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) dovrà prendere necessariamente una precisa direzione.

Rimanendo alla seduta di oggi, per quanto accaduto ieri, quota 25.800 punti è un livello da osservare con attenzione. Oltre questa soglia i prezzi possono trovare la forza di salire fino a 25.900 punti e forse a 26.000 punti. Di contro al ribasso la soglia dei 25.700 punti è sempre più un livello sotto il quale è preferibile che i prezzi non scendano. Discese a 25.600 punti non saranno un dramma, ma scatterà un allarme se il Ftse Mib scendesse sotto 25.600 punti.

Ieri abbiamo visto come Tod’s, in precedenza segnalato dai nostri Esperti, abbia guadagnato un altro 5%. Oggi tra i titoli potenzialmente interessanti vogliamo segnalare Beste, importante gruppo italiano che opera nel business consulting. In una Borsa incerta occhi puntati su questo titolo che sta sbancando. Il titolo ieri è schizzato di quasi il 10%, chiudendo a 1,86 euro. I suoi margini di rialzo sono enormi. Basta pensare che nel 2007 ha toccato un massimo a 4,5 euro. Ma il massimo assoluto risale a 21 anni fa a quasi 22 euro. Oggi, sopra 1,88 i prezzi arriveranno a 1,9 e poi a 2,0. Al ribasso attenzione ad una discesa sotto 1,76 euro, che riporterà i prezzi a 1,70 euro.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.